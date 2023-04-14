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https://sputniknews.com.tr/20230414/turkiye-kasaplar-federasyonu-et-urunlerinde-cazibe-merkezi-olacagiz-1069661436.html
Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et ürünlerinde cazibe merkezi olacağız
Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et ürünlerinde cazibe merkezi olacağız
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Kasaplar Odası Başkanı Erdal Pekmez, son dönemlerde artan et fiyatları ve hayvan sayılarının... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T09:43+0300
2023-04-14T09:47+0300
ekonomi
türkiye
kırmızı et
türkiye kasaplar federasyonu
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Projelerin hayata geçirilmesi için destek beklediklerini de kaydeden Pekmez, “Planladığımız 2 proje ile Mersin’i et ürünleri konusunda cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.Dünya Gazetesinden Müjde Demir'in haberine göre kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilk olarak ‘Mersin Uluslararası Et Borsası projesi’ çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pekmez, bu proje kapsamında Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Kasaplar Odası arasında bir mutabakat sağlandığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Projelerin hayata geçirilmesi için destek beklediklerini de kaydeden Pekmez, “Planladığımız 2 proje ile Mersin’i et ürünleri konusunda cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.Dünya Gazetesinden Müjde Demir'in haberine göre kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilk olarak ‘Mersin Uluslararası Et Borsası projesi’ çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pekmez, bu proje kapsamında Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Kasaplar Odası arasında bir mutabakat sağlandığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Uluslararası ticaret merkezi olan Mersin’e, Avrupa Birliği standartlarında modern ve teknolojik altyapısıyla, sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir tesis kazandırmak istediklerini aktaran Pekmez “Et ürünlerinde faaliyet gösteren uluslararası alıcı ve satıcı şirketlerini bir araya getirmeyi planlıyoruz. Lojistiği, limanı ve coğrafi konumu göz önüne alındığında Mersin’in en uygun şehir olduğunu görüyoruz” diye belirtti.Erdal Pekmez, canlı hayvan pazarı ve küçük kapasiteli kesim projesi olan ‘Mersin Canlı Hayvan ve Kesimhane Projesi’ne de değinerek, “İlçemizde bulunan hayvan yetiştiricilerinin yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, canlı hayvan alım satım yapan esnafların, modern bir canlı hayvan pazarında satışını gerçekleştirmesini sağlamak istiyoruz. Ticari, adaklık ve kurbanlık hayvanların hijyenik, modern, temiz bir ortamda Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Küçük Kapasiteli Kesimhaneler Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde kesimini gerçekleştirmesi ve kırsal bölgelerden gelen kasapların, kendin pişir gibi işletmelerin, kesimlerini yapmasını hedefliyoruz” dedi.
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türkiye, kırmızı et, türkiye kasaplar federasyonu
türkiye, kırmızı et, türkiye kasaplar federasyonu

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et ürünlerinde cazibe merkezi olacağız

09:43 14.04.2023 (güncellendi: 09:47 14.04.2023)
© AA / Kırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA /
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Kasaplar Odası Başkanı Erdal Pekmez, son dönemlerde artan et fiyatları ve hayvan sayılarının azalmasını önlemeye yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.
Projelerin hayata geçirilmesi için destek beklediklerini de kaydeden Pekmez, “Planladığımız 2 proje ile Mersin’i et ürünleri konusunda cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Dünya Gazetesinden Müjde Demir'in haberine göre kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilk olarak ‘Mersin Uluslararası Et Borsası projesi’ çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pekmez, bu proje kapsamında Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Kasaplar Odası arasında bir mutabakat sağlandığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Projelerin hayata geçirilmesi için destek beklediklerini de kaydeden Pekmez, “Planladığımız 2 proje ile Mersin’i et ürünleri konusunda cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Dünya Gazetesinden Müjde Demir'in haberine göre kırmızı ette yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilk olarak ‘Mersin Uluslararası Et Borsası projesi’ çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pekmez, bu proje kapsamında Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Kasaplar Odası arasında bir mutabakat sağlandığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Uluslararası ticaret merkezi olan Mersin’e, Avrupa Birliği standartlarında modern ve teknolojik altyapısıyla, sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir tesis kazandırmak istediklerini aktaran Pekmez “Et ürünlerinde faaliyet gösteren uluslararası alıcı ve satıcı şirketlerini bir araya getirmeyi planlıyoruz. Lojistiği, limanı ve coğrafi konumu göz önüne alındığında Mersin’in en uygun şehir olduğunu görüyoruz” diye belirtti.
Erdal Pekmez, canlı hayvan pazarı ve küçük kapasiteli kesim projesi olan ‘Mersin Canlı Hayvan ve Kesimhane Projesi’ne de değinerek, “İlçemizde bulunan hayvan yetiştiricilerinin yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, canlı hayvan alım satım yapan esnafların, modern bir canlı hayvan pazarında satışını gerçekleştirmesini sağlamak istiyoruz. Ticari, adaklık ve kurbanlık hayvanların hijyenik, modern, temiz bir ortamda Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Küçük Kapasiteli Kesimhaneler Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde kesimini gerçekleştirmesi ve kırsal bölgelerden gelen kasapların, kendin pişir gibi işletmelerin, kesimlerini yapmasını hedefliyoruz” dedi.
Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
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