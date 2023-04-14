https://sputniknews.com.tr/20230414/tuba-buyukustun-balmumu-heykeliyle-yan-yana-geldi-gorenler-ayirt-etmekte-zorlandi-1069679257.html

Tuba Büyüküstün balmumu heykeliyle yan yana geldi, görenler ayırt etmekte zorlandı

Tuba Büyüküstün balmumu heykeliyle yan yana geldi, görenler ayırt etmekte zorlandı

Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonunda sergilenmeye başlayan balmumu heykeliyle bir ara geldi. 2 yılda hazırlanan heykel ile Büyüküstün'ü... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T15:28+0300

2023-04-14T15:28+0300

2023-04-14T15:33+0300

tuba büyüküstün

balmumu heykel

yaşam

madame tussauds müzesi

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Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü, Taksim'de yer alan Madame Tussauds İstanbul'un koleksiyonuna dahil oldu. Ünlü isim, yapılan özel açılışla ilk kez heykeliyle yan yana geldi.İki yılda hazırlandıFigür yapılırken İstanbul'daki özel bir fotoğraf stüdyosunda sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. Geçtiğimiz yıl figürün yapıldığı Londra'ya giden oyuncu, sanatçılarla bir araya gelerek göz, ten ve saç renginden örnek alındı. Tam iki yılda hazırlanan heykel, bugün özel bir açılışla sergilenmeye başladı. Heykeliyle aynı saç modelini yaparak kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün yoğun ilgi gördü. Heykel ve Büyüküstün'ü yan yana görenler ise ayırt etmekte zorlandı.‘Sanatçılar müthiş bir iş çıkarmış’Haberler.com’un aktardığına göre, heykeliyle ilk kez yan yana gelen Büyüküstün, yaptığı açıklamada "2 yıllık bir çalışmaydı. Ben de sizinle birlikte ilk defa gördüm. Çalışmanın ortasında Londra'ya giderek sanatçılarla tanışmıştım. Yıllar önce balmumu heykelimin yapılması için bir teklif gelmişti ama yoğunluğumdan dolayı vakit bulamamıştık. Doğru zaman şimdiymiş. Bence sanatçılar müthiş bir iş çıkarmış" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220128/balmumu-muzesinde-yillik-temizlik-kralice-elizabethin-keli-gorundu-1053235095.html

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tuba büyüküstün, balmumu heykel, madame tussauds müzesi