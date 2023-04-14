https://sputniknews.com.tr/20230414/tekirdagda-isid-operasyonunda-gozaltina-alinan-4-zanli-tutuklandi-1069682834.html

Tekirdağ'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T16:44+0300

2023-04-14T16:44+0300

2023-04-14T16:44+0300

türkiye

tekirdağ

çerkezköy

işid

operayon

tutuklama

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri sorumlu 5 şüpheli yakalandı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan A.A.S, A.A, M.D. ve H.R. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrolle salıverildi.

türkiye

tekirdağ

çerkezköy

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tekirdağ, çerkezköy, işid, operayon, tutuklama