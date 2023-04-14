https://sputniknews.com.tr/20230414/tekirdagda-isid-operasyonunda-gozaltina-alinan-4-zanli-tutuklandi-1069682834.html
Tekirdağ'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T16:44+0300
2023-04-14T16:44+0300
2023-04-14T16:44+0300
türkiye
tekirdağ
çerkezköy
işid
operayon
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060376824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4716fa358c99f390c462d7673900cc80.jpg
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri sorumlu 5 şüpheli yakalandı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan A.A.S, A.A, M.D. ve H.R. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrolle salıverildi.
türkiye
tekirdağ
çerkezköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/19/1060376824_206:0:854:486_1920x0_80_0_0_1cdce9126ebcbd56c8cf84c2604cd896.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, çerkezköy, işid, operayon, tutuklama
tekirdağ, çerkezköy, işid, operayon, tutuklama
Tekirdağ'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Abone ol
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri sorumlu 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.A.S, A.A, M.D. ve H.R. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrolle salıverildi.