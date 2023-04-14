https://sputniknews.com.tr/20230414/slovakya-abde-yasakli-tarim-ilaclari-bulunan-ukrayna-tahilinin-islenmesini-ve-satisini-yasakladi-1069687098.html
Slovakya, AB’de yasaklı tarım ilaçları bulunan Ukrayna tahılının işlenmesini ve satışını yasakladı
Slovakya, AB’de yasaklı tarım ilaçları bulunan Ukrayna tahılının işlenmesini ve satışını yasakladı
Slovakya Tarım Bakanlığı, Ukrayna tahılının ve ondan yapılan unun işlenmesini ve satışını yasakladı. Ukrayna’da alınan tahılda, Avrupa Birliği’nde (AB) yasak... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T18:48+0300
2023-04-14T18:48+0300
2023-04-14T18:48+0300
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slovakya
ukrayna
tahıl
avrupa birliği
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Slovakya Tarım Bakanlığı, bin 500 ton Ukrayna buğdayı üzerinde yapılan analizin olumsuz sonuçlar vermesi nedeniyle bu ülkeden alınan tahılın ve ondan yapılan unun işlenmesini ve satışını yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.Slovakya, bu parti tahılın “taleplere uymadığı” konusunda diğer AB ülkelerini bilgilendirdi.Bakanlık, şu anda ülkede bulunan tüm Ukrayna tahılından ve unundan numune alınmasını sağlayacaklarını ifade etti.Slovakya Tarım Bakanı Samuel Vlcan’ın, bu durumu Ukrayna’nın Slovakya Büyükelçisi Miroslav Kastan ile görüşeceği bildirildi. Bu konuda Macaristan, Polonya, Slovakya, Çekya, Bulgaristan ve Romanya tarım bakanlarının bugün yapılacak “Pazarların ucuz Ukrayna mallarına karşı korunması” başlıklı toplantısında da gündeme getirilecek.
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slovakya, ukrayna, tahıl, avrupa birliği
slovakya, ukrayna, tahıl, avrupa birliği
Slovakya, AB’de yasaklı tarım ilaçları bulunan Ukrayna tahılının işlenmesini ve satışını yasakladı
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Slovakya Tarım Bakanlığı, Ukrayna tahılının ve ondan yapılan unun işlenmesini ve satışını yasakladı. Ukrayna’da alınan tahılda, Avrupa Birliği’nde (AB) yasak olan ve “insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan” tarım ilaçlarının bulunduğu belirtildi.
Slovakya Tarım Bakanlığı, bin 500 ton Ukrayna buğdayı üzerinde yapılan analizin olumsuz sonuçlar vermesi nedeniyle bu ülkeden alınan tahılın ve ondan yapılan unun işlenmesini ve satışını yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.
Slovakya, bu parti tahılın “taleplere uymadığı” konusunda diğer AB ülkelerini bilgilendirdi.
Bakanlık, şu anda ülkede bulunan tüm Ukrayna tahılından ve unundan numune alınmasını sağlayacaklarını ifade etti.
Slovakya Tarım Bakanı Samuel Vlcan’ın, bu durumu Ukrayna’nın Slovakya Büyükelçisi Miroslav Kastan ile görüşeceği bildirildi. Bu konuda Macaristan, Polonya, Slovakya, Çekya, Bulgaristan ve Romanya tarım bakanlarının bugün yapılacak “Pazarların ucuz Ukrayna mallarına karşı korunması” başlıklı toplantısında da gündeme getirilecek.