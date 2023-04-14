https://sputniknews.com.tr/20230414/slovakya-abde-yasakli-tarim-ilaclari-bulunan-ukrayna-tahilinin-islenmesini-ve-satisini-yasakladi-1069687098.html

Slovakya, AB’de yasaklı tarım ilaçları bulunan Ukrayna tahılının işlenmesini ve satışını yasakladı

Slovakya, AB’de yasaklı tarım ilaçları bulunan Ukrayna tahılının işlenmesini ve satışını yasakladı

Slovakya Tarım Bakanlığı, Ukrayna tahılının ve ondan yapılan unun işlenmesini ve satışını yasakladı. Ukrayna’da alınan tahılda, Avrupa Birliği’nde (AB) yasak... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T18:48+0300

2023-04-14T18:48+0300

2023-04-14T18:48+0300

dünya

slovakya

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tahıl

avrupa birliği

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Slovakya Tarım Bakanlığı, bin 500 ton Ukrayna buğdayı üzerinde yapılan analizin olumsuz sonuçlar vermesi nedeniyle bu ülkeden alınan tahılın ve ondan yapılan unun işlenmesini ve satışını yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.Slovakya, bu parti tahılın “taleplere uymadığı” konusunda diğer AB ülkelerini bilgilendirdi.Bakanlık, şu anda ülkede bulunan tüm Ukrayna tahılından ve unundan numune alınmasını sağlayacaklarını ifade etti.Slovakya Tarım Bakanı Samuel Vlcan’ın, bu durumu Ukrayna’nın Slovakya Büyükelçisi Miroslav Kastan ile görüşeceği bildirildi. Bu konuda Macaristan, Polonya, Slovakya, Çekya, Bulgaristan ve Romanya tarım bakanlarının bugün yapılacak “Pazarların ucuz Ukrayna mallarına karşı korunması” başlıklı toplantısında da gündeme getirilecek.

slovakya

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avrupa birliği

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slovakya, ukrayna, tahıl, avrupa birliği