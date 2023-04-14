https://sputniknews.com.tr/20230414/secime-cumhur-ittifakiyla-giren-yeniden-refah-partisi-6284te-aile-karsiti-maddeler-ayiklanacak-1069659743.html
Seçime Cumhur İttifakı'yla giren Yeniden Refah Partisi: 6284’te aile karşıtı maddeler ayıklanacak
Seçime Cumhur İttifakı'yla giren Yeniden Refah Partisi: 6284’te aile karşıtı maddeler ayıklanacak
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) “Türkiye’nin Değerleri” temalı seçim beyannamesinde, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T07:35+0300
2023-04-14T07:35+0300
2023-04-14T07:35+0300
2023 türkiye seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
cumhur ittifakı
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
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Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında ancak kendi listesiyle katılma kararı alan YRP, dün milletvekili adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. Genel Başkan Fatih Erbakan toplantıda yaptığı konuşmada, “Barajları aştık geliyoruz. Milli Görüş’ü, tam 21 yıl sonra Meclis’e en güçlü şekilde taşıyacağız” dedi.Beyannamede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a değinilerek "Aile bütünlüğünü bozucu maddeleri ayıklanacak" denilirken, "başta LGBT dernekleri olmak üzere, toplumu ahlaken çökertmeye yönelik dernek ve vakıfların kapatılması, İslam ile ilgili seçmeli derslerin zorunlu ders haline getirilmesi" vaatleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/ak-partili-zengin-ailenin-korunmasi-ve-kadina-karsi-siddetin-onlenmesi-kanunu-kirmizi-cizgimizdir-1068248224.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, cumhur ittifakı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
yeniden refah partisi, fatih erbakan, cumhur ittifakı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
Seçime Cumhur İttifakı'yla giren Yeniden Refah Partisi: 6284’te aile karşıtı maddeler ayıklanacak
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Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) “Türkiye’nin Değerleri” temalı seçim beyannamesinde, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun aile bütünlüğünü bozucu maddeleri ayıklanacak." denildi.
Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında ancak kendi listesiyle katılma kararı alan YRP, dün milletvekili adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. Genel Başkan Fatih Erbakan toplantıda yaptığı konuşmada, “Barajları aştık geliyoruz. Milli Görüş’ü, tam 21 yıl sonra Meclis’e en güçlü şekilde taşıyacağız” dedi.
Beyannamede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a değinilerek "Aile bütünlüğünü bozucu maddeleri ayıklanacak" denilirken, "başta LGBT dernekleri olmak üzere, toplumu ahlaken çökertmeye yönelik dernek ve vakıfların kapatılması, İslam ile ilgili seçmeli derslerin zorunlu ders haline getirilmesi" vaatleri yer aldı.