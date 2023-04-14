https://sputniknews.com.tr/20230414/secime-cumhur-ittifakiyla-giren-yeniden-refah-partisi-6284te-aile-karsiti-maddeler-ayiklanacak-1069659743.html

Seçime Cumhur İttifakı'yla giren Yeniden Refah Partisi: 6284’te aile karşıtı maddeler ayıklanacak

Seçime Cumhur İttifakı'yla giren Yeniden Refah Partisi: 6284’te aile karşıtı maddeler ayıklanacak

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) “Türkiye’nin Değerleri” temalı seçim beyannamesinde, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T07:35+0300

2023-04-14T07:35+0300

2023-04-14T07:35+0300

2023 türkiye seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

cumhur ittifakı

6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

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Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında ancak kendi listesiyle katılma kararı alan YRP, dün milletvekili adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. Genel Başkan Fatih Erbakan toplantıda yaptığı konuşmada, “Barajları aştık geliyoruz. Milli Görüş’ü, tam 21 yıl sonra Meclis’e en güçlü şekilde taşıyacağız” dedi.Beyannamede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a değinilerek "Aile bütünlüğünü bozucu maddeleri ayıklanacak" denilirken, "başta LGBT dernekleri olmak üzere, toplumu ahlaken çökertmeye yönelik dernek ve vakıfların kapatılması, İslam ile ilgili seçmeli derslerin zorunlu ders haline getirilmesi" vaatleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/ak-partili-zengin-ailenin-korunmasi-ve-kadina-karsi-siddetin-onlenmesi-kanunu-kirmizi-cizgimizdir-1068248224.html

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, cumhur ittifakı, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun