https://sputniknews.com.tr/20230414/sakarya-universitesi-ogretim-uyesi-hakkinda-sorusturma-1069683416.html
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi hakkında soruşturma
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi hakkında soruşturma
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T17:02+0300
2023-04-14T17:02+0300
2023-04-14T17:02+0300
türkiye
üniversite
soruşturma
sakarya
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.SAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230413/sadullah-ergin-ergenekon-sorusturmalari-benim-bakan-olmamdan-iki-sene-once-basladi-ben-baslatmadim-1069643535.html
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üniversite, soruşturma, sakarya
üniversite, soruşturma, sakarya
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi hakkında soruşturma
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.
SAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan 'Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar...' ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır."