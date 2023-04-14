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Rusya'nın ABD Büyükelçisi: ABD öncülüğündeki Demokrasi Zirvesi, dünyada istikrarsızlığı körüklüyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi: ABD öncülüğündeki Demokrasi Zirvesi, dünyada istikrarsızlığı körüklüyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğündeki Batı tarafından düzenlenen Demokrasi Zirvesi'nin dünyada istikrarsızlığı körüklediğini... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T20:43+0300
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rusya
abd
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dünya
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Demokrasi Zirvesi ve Batı'nın diğer benzer projelerinin yalnızca genel kabul görmüş yaklaşımları baltaladığını ve dünyadaki durumun istikrarsızlaşmasını körüklediğini belirten Antonov, tüm bu süreçlerin, ABD'nin çıkarına uygun iktidar değişikliklerini beraberinde getirmesi beklenen renkli devrimlere yol açtığını kaydetti.Zirveyi düzenleyenlerin ileri ve çifte teknolojiler alanında belirli davranış kuralları dayatarak kapsamlarını genişletmelerinin endişe verici olduğunu söyleyen Antonov, Batı'nın sosyalist ülkelerdeki İhracat Kontrol Koordinasyon Komitesi gibi Soğuk Savaş döneminin arkaik enstrümanlarını yeniden canlandırma peşinde olduğunu vurguladı.ABD'nin renkli devrimler hakkındaki fikirlerini reddetmeleri gerektiğinin altını çizen Rus diplomat, "Bu tür fikirler, diğer ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmamalı. Bu konunun siyasallaştırılmasının sadece uluslararası ilişkilerdeki ihtilafların artmasına yol açtığına inanıyoruz. Her devletin kazanımları ve eksiklikleri vardır. Dolayısıyla eksikleri düzeltme çabaları evrensel olamaz ve 'bizden yana olmayan bize karşıdır' sloganına sahip koalisyonlara dayandırılamaz" ifadelerini kullandı.
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi: ABD öncülüğündeki Demokrasi Zirvesi, dünyada istikrarsızlığı körüklüyor

20:43 14.04.2023
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğündeki Batı tarafından düzenlenen Demokrasi Zirvesi'nin dünyada istikrarsızlığı körüklediğini vurguladı.
Demokrasi Zirvesi ve Batı'nın diğer benzer projelerinin yalnızca genel kabul görmüş yaklaşımları baltaladığını ve dünyadaki durumun istikrarsızlaşmasını körüklediğini belirten Antonov, tüm bu süreçlerin, ABD'nin çıkarına uygun iktidar değişikliklerini beraberinde getirmesi beklenen renkli devrimlere yol açtığını kaydetti.

Zirveyi düzenleyenlerin ileri ve çifte teknolojiler alanında belirli davranış kuralları dayatarak kapsamlarını genişletmelerinin endişe verici olduğunu söyleyen Antonov, Batı'nın sosyalist ülkelerdeki İhracat Kontrol Koordinasyon Komitesi gibi Soğuk Savaş döneminin arkaik enstrümanlarını yeniden canlandırma peşinde olduğunu vurguladı.

ABD'nin renkli devrimler hakkındaki fikirlerini reddetmeleri gerektiğinin altını çizen Rus diplomat, "Bu tür fikirler, diğer ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmamalı. Bu konunun siyasallaştırılmasının sadece uluslararası ilişkilerdeki ihtilafların artmasına yol açtığına inanıyoruz. Her devletin kazanımları ve eksiklikleri vardır. Dolayısıyla eksikleri düzeltme çabaları evrensel olamaz ve 'bizden yana olmayan bize karşıdır' sloganına sahip koalisyonlara dayandırılamaz" ifadelerini kullandı.
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