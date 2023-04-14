https://sputniknews.com.tr/20230414/rus-disisleri-finlandiya-buyukelciliginin-icinde-toz-olan-zarflar-aldigini-dogruladi-1069696167.html
Rus Dışişleri, Finlandiya Büyükelçiliği’nin içinde toz olan zarflar aldığını doğruladı
Rus Dışişleri, Finlandiya Büyükelçiliği’nin içinde toz olan zarflar aldığını doğruladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin içinde beyaz toz bulunan üç zarfın alınmasıyla ilgili Rusya Dışişleri... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T21:57+0300
2023-04-14T21:57+0300
2023-04-14T21:57+0300
ukrayna krizi
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finlandiya
mariya zaharova
büyükelçilik
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Finlandiya Büyükelçiliği’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bir başvuruda bulunduğunu doğrulayabiliriz. Başvuruda, 13 Nisan günü elçiliğin posta kutusuna, askeri ataşe ve yardımcısına gönderilen üç özdeş zarfın bırakıldığı bildirildi” ifadelerine yer verdi.Zaharova, “İlk zarf açıldığında içinde beyaz toz çıktı. Ardından diğer iki harf kapalı bırakıldı. Büyükelçilik bu üç zarfı Rus güvenlik organlarına teslim etti. Yapılacak araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi Finlandiya Büyükelçiliği’ne verilecek” dedi.
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rusya, finlandiya, mariya zaharova, büyükelçilik, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, finlandiya, mariya zaharova, büyükelçilik, rusya dışişleri bakanlığı
Rus Dışişleri, Finlandiya Büyükelçiliği’nin içinde toz olan zarflar aldığını doğruladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin içinde beyaz toz bulunan üç zarfın alınmasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdiğini, zarfların güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Finlandiya Büyükelçiliği’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bir başvuruda bulunduğunu doğrulayabiliriz. Başvuruda, 13 Nisan günü elçiliğin posta kutusuna, askeri ataşe ve yardımcısına gönderilen üç özdeş zarfın bırakıldığı bildirildi” ifadelerine yer verdi.
Zaharova, “İlk zarf açıldığında içinde beyaz toz çıktı. Ardından diğer iki harf kapalı bırakıldı. Büyükelçilik bu üç zarfı Rus güvenlik organlarına teslim etti. Yapılacak araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi Finlandiya Büyükelçiliği’ne verilecek” dedi.