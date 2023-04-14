https://sputniknews.com.tr/20230414/rus-buyukelci-antonov-abd-bm-etkinligi-icin-new-yorka-gelecek-lavrova-soguk-karsilama-sozu-verdi-1069655645.html

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, BM etkinliği için New York’a gelecek Lavrov’a soğuk karşılama sözü verdi

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, BM etkinliği için New York’a gelecek Lavrov’a soğuk karşılama sözü verdi

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) etkinliğine katılmak için New York’a gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T00:49+0300

2023-04-14T00:49+0300

2023-04-14T00:49+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

sergey lavrov

anatoliy antonov

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Antonov, Perviy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır, uzun yıllardır ABD tarafından hiçbir dostluk görmüyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı çok yüksek düzeyde bizi, Sergey Viktoroviç’i (Lavrov) burada soğuk karşılamanın beklediği yönünde açık açık uyardı. Bakalım bu doğrudan etkinlikler sırasında kendini nasıl gösterecek” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, “Şu ana kadar vizelerle ilgili hiçbir karar alınmış değil. Ne Sergey Viktoroviç ne de ona eşlik edecek kişiler için vizeler alamadık. Sorunca verdikleri tek cevap, vize konusu onay aşamasındaymış. Vize meselesi bizi çok endişelendiriyor. Çünkü buradaki işimizden kazanılan deneyim, Amerikalıların son ana kadar uzattığını, sonra bakan ekibinden herkese vize vermediğini gösteriyor” dedi.Antonov, “Amerikalılar, ilişkilerimizin temelini zayıflatmak, Rusya-ABD ilişkilerini yıkmak için her şey yaptı. Bizi, seçimlere karışmakla, hacker saldırılar düzenlemekle, uluslararası pazarları ele geçirmekle, enerji kaynaklarını silah olarak kullanmakla suçladılar” ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile Rusya’da tutuklanan ABD’li gazeteci Evan Gerşkoviç’i görüştüklerini anlatan Antonov, görüşmenin çok sert ve kaba şekilde geçtiğini belirterek, “Pratik bir sonucu olmadı. Amerikalılar, en kısa zamanda Gerşkoviç'i özgür bırakmazsak bizi misillemeyle tehdit etti” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230413/rusya-wsj-muhabiri-gerskovicin-takasi-ancak-mahkeme-kararinin-ardindan-mumkun-olabilir-1069649842.html

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