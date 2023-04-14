https://sputniknews.com.tr/20230414/rtuk-kizilcik-serbeti-dizisinin-yayinini-kesti-1069697430.html

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınını kesti

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınını kesti

RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisine yaptırım, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Ceza nedeniyle yeni bölümün servis... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T22:55+0300

2023-04-14T22:55+0300

2023-04-14T22:56+0300

türkiye

rtük

show tv

ceza

kızılcık şerbeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069697772_0:16:559:330_1920x0_80_0_0_e0a0d1400234f410071224dc554b7174.png

RTÜK, Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti. Ceza nedeni olarak dizinin 18’inci bölümünde; ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılması gösterilmişti.Show TV, bu akşam RTÜK’ün cezanın uygulanması kararına ilişkin kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar vermişti. Ancak geçtiğimiz bölümün özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesti.Kızılcık Şerbeti dizisinin yerine İslamafobi konulu kamu spotu yayınlandı. Show TV'den açıklama: Gerekli yasal itirazlar yapılacaktırShow TV'den yapılan açıklamada, "Yayın saati itibarıyla yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığına dair mahkemece şirketimize e-tebligat sisteminden yapılmış bir tebligat bulunmadığı, başkaca da tebligat kanunu uyarınca yapılmış geçerli bir tebligat da mevcut olmadığı için yayınlamakta olduğumuz dizinin yayını RTÜK yetkililerinin şifahi bildirimine istinaden muttali olduğumuz mahkeme kararının ve RTÜK kararının gereğinin yapılmasını teminen şirketimizce durdurulmuştur" denildi.Açıklamanın tamamı şöyle: "Bilindiği üzere Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili olarak RTÜK tarafından 'Kadına şiddeti özendirme ve cinsiyet ayrımcılığı' gerekçeleriyle 5 program durdurma cezası verilmiştir. Bu cezaya karşı kanalımız tarafından açılan iptal davasında bölge idare mahkemesince idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bulunmaktaydı.Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı uyarınca kanalımız, dizinin yayınına devam ederken, RTÜK tarafından yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın Ankara 23. İdare Mahkemesince kabul edildiği ve yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı RTÜK yetkililerince şifahen şirketimize iletilmiş, kararın bugün mesai saatinin bitiminden sonra UYAP'a yüklendiği ifade edilmiştir.'RTÜK'ün gönderdiği belgesel yayınlandı'Yayın saati itibarıyla yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığına dair mahkemece şirketimize e-tebligat sisteminden yapılmış bir tebligat bulunmadığı, başkaca da tebligat kanunu uyarınca yapılmış geçerli bir tebligat da mevcut olmadığı için yayınlamakta olduğumuz dizinin yayını RTÜK yetkililerinin şifahi bildirimine istinaden muttali olduğumuz mahkeme kararının ve RTÜK kararının gereğinin yapılmasını teminen şirketimizce durdurulmuştur. Kızılcık Şerbeti dizimizin yayını yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır.Söz konusu karara karşı gerekli yasal itirazların yapılacağını değerli izleyicilerimizin bilgisine saygıyla sunarız.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rtük, show tv, ceza, kızılcık şerbeti