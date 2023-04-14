https://sputniknews.com.tr/20230414/ramazan-bayraminda-kopru-ve-otoyollar-ile-istanbul-ankara-ve-izmirde-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1069655151.html

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T00:26+0300

2023-04-14T00:26+0300

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resmi gazete

türkiye

köprü

otoyol

ücretsiz

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Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

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