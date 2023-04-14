https://sputniknews.com.tr/20230414/ramazan-bayraminda-kopru-ve-otoyollar-ile-istanbul-ankara-ve-izmirde-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1069655151.html
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T00:26+0300
2023-04-14T00:26+0300
2023-04-14T00:59+0300
resmi gazete
türkiye
köprü
otoyol
ücretsiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062938250_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0ea5ce9bc83d9d635ba70f49b496ae37.jpg
Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062938250_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_ad59f167074fc76c280847998c65cccf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, köprü, otoyol, ücretsiz
resmi gazete, köprü, otoyol, ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak
00:26 14.04.2023 (güncellendi: 00:59 14.04.2023) Abone ol
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.
Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.