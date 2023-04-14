https://sputniknews.com.tr/20230414/putin-ve-kurmaylari-rusyanin-bilgi-guvenligini-masaya-yatirdi---1069683062.html
Putin ve kurmayları Rusya'nın bilgi güvenliğini masaya yatırdı
Putin ve kurmayları Rusya'nın bilgi güvenliğini masaya yatırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle ülkenin bilgi güvenliğini istişare etti. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T16:49+0300
2023-04-14T16:49+0300
2023-04-14T16:49+0300
dünya
rusya
vladimir putin
güvenlik konseyi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Güvenlik Konseyi, video konferans yöntemiyle haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Putin ve kurmayları, toplantıda Rusya'nın bilgi güvenliğini ve diğer güncel konuları ele aldı. Toplantı, Başbakan Mihail Mişustin, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno'nun katılımıyla yapıldı.
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rusya, vladimir putin, güvenlik konseyi
rusya, vladimir putin, güvenlik konseyi
Putin ve kurmayları Rusya'nın bilgi güvenliğini masaya yatırdı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle ülkenin bilgi güvenliğini istişare etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Güvenlik Konseyi, video konferans yöntemiyle haftalık toplantısını gerçekleştirdi.
Putin ve kurmayları, toplantıda Rusya'nın bilgi güvenliğini ve diğer güncel konuları ele aldı.
Toplantı, Başbakan Mihail Mişustin, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno'nun katılımıyla yapıldı.