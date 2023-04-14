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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/pentagonun-eski-danismani-macgregor-rusya-ve-ab-ukraynanin-tarafsizligi-konusunda-anlasacak-1069694518.html
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Rusya ve AB, Ukrayna’nın tarafsızlığı konusunda anlaşacak
Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Rusya ve AB, Ukrayna’nın tarafsızlığı konusunda anlaşacak
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Douglas Macgregor, Ukrayna krizinin, Kiev’in kontrolündeki toprakların tarafsızlığıyla ilgili bir anlaşmanın... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T20:48+0300
2023-04-14T20:48+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
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Youtube’daki Judging Freedom kanalına konuşan Macgregor, “Çatışma, Rusya ve Avrupa’nın, Kiev’in kontrolü altında kalacak topraklar için Avusturya’nın tarafsızlığına benzer bir şeye dayanan barış anlaşması imzalamasının ardından sona erecek” ifadesini kullandı.Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda büyük başarılar elde edeceği tahmininde bulunan uzman, ardından Avrupalıların kendilerini ABD’den uzaklaştıracağını ve kendi geleceklerini kendileri belirlemeye başlayacağını dile getirdi.“Bugün bu senaryo oldukça makul görünüyor” diyen Macgregor’in sözlerine göre, AB artık Ukrayna’ya askeri destekten yoruldu ve ABD’nin sesine rağmen Batı Avrupa’da barış çağrıları giderek artmaya başladı.
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Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Rusya ve AB, Ukrayna’nın tarafsızlığı konusunda anlaşacak

20:48 14.04.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinRusya-Avrupa Birliği
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Douglas Macgregor, Ukrayna krizinin, Kiev’in kontrolündeki toprakların tarafsızlığıyla ilgili bir anlaşmanın imzalanmasıyla sona ereceğini belirtti.
Youtube’daki Judging Freedom kanalına konuşan Macgregor, “Çatışma, Rusya ve Avrupa’nın, Kiev’in kontrolü altında kalacak topraklar için Avusturya’nın tarafsızlığına benzer bir şeye dayanan barış anlaşması imzalamasının ardından sona erecek” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda büyük başarılar elde edeceği tahmininde bulunan uzman, ardından Avrupalıların kendilerini ABD’den uzaklaştıracağını ve kendi geleceklerini kendileri belirlemeye başlayacağını dile getirdi.
Bugün bu senaryo oldukça makul görünüyor” diyen Macgregor’in sözlerine göre, AB artık Ukrayna’ya askeri destekten yoruldu ve ABD’nin sesine rağmen Batı Avrupa’da barış çağrıları giderek artmaya başladı.
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