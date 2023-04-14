https://sputniknews.com.tr/20230414/pentagonun-eski-danismani-macgregor-rusya-ve-ab-ukraynanin-tarafsizligi-konusunda-anlasacak-1069694518.html

Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Rusya ve AB, Ukrayna’nın tarafsızlığı konusunda anlaşacak

Pentagon’un eski danışmanı Macgregor: Rusya ve AB, Ukrayna’nın tarafsızlığı konusunda anlaşacak

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Douglas Macgregor, Ukrayna krizinin, Kiev’in kontrolündeki toprakların tarafsızlığıyla ilgili bir anlaşmanın... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T20:48+0300

2023-04-14T20:48+0300

2023-04-14T20:48+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

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Youtube’daki Judging Freedom kanalına konuşan Macgregor, “Çatışma, Rusya ve Avrupa’nın, Kiev’in kontrolü altında kalacak topraklar için Avusturya’nın tarafsızlığına benzer bir şeye dayanan barış anlaşması imzalamasının ardından sona erecek” ifadesini kullandı.Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda büyük başarılar elde edeceği tahmininde bulunan uzman, ardından Avrupalıların kendilerini ABD’den uzaklaştıracağını ve kendi geleceklerini kendileri belirlemeye başlayacağını dile getirdi.“Bugün bu senaryo oldukça makul görünüyor” diyen Macgregor’in sözlerine göre, AB artık Ukrayna’ya askeri destekten yoruldu ve ABD’nin sesine rağmen Batı Avrupa’da barış çağrıları giderek artmaya başladı.

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