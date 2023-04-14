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https://sputniknews.com.tr/20230414/otelin-6-katindan-duserek-olen-voleybolcunun-son-mesaji-ortaya-cikti-good-byy-1069660765.html
Otelin 6. katından düşerek ölen voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı: 'Good byy'
Otelin 6. katından düşerek ölen voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı: 'Good byy'
Maç için İstanbul’a gelen İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara’nın yıldız oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından atlayarak yaşamına son... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T09:35+0300
2023-04-14T09:35+0300
türkiye
voleybol
takım
ölüm
ebrar karakurt
italya
otel
mesaj
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımı, önceki gün İtalya’da Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yendiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul’a geldi. Takım maçın oynanacağı Üsküdar’daki Burhan Felek Spor Salonu’nun yakınındaki Volley Otel’e yerleşti. Önceki akşam oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından Igor Gorgonzola Novara oyuncuları konakladıkları otele gitti.Arkadaşı uyuyorduHürriyet gazetesinden Çetin Aydın ve Süleyman Arat'ın haberine göre dün sabah saat 05.30 sıralarında otelin önünde kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara’nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma’nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulundu. Ituma’nın düştüğü sırada takım arkadaşının odada uyuduğu belirlendi. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Yıldız oyuncu Julia Ituma’nın oda arkadaşı İspanyol Lucia Varela Gomez, alınan ifadesinde, “Saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben uyudum. Sabah düştüğünden haberdar oldum” dediği öğrenildi.Son mesaj: Good byyÖğrenilen bilgilere göre, Julia Ituma maçtan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.Gece boyunca takım arkadaşlarına ve baş antrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma’nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna ‘Good byy (Hoşça kalın)’ yazdığı ortaya çıktı. Oda arkadaşı, intiharı Haber alan polis odaya girdiğinde uykudan uyanıp yaşananları öğrenince şok yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/voleybolcu-ebrar-karakurtun-takim-arkadasi-julia-ituma-kaldigi-otelin-6-katindan-duserek-oldu--1069621259.html
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voleybol, takım, ölüm, ebrar karakurt, italya, otel, mesaj
voleybol, takım, ölüm, ebrar karakurt, italya, otel, mesaj

Otelin 6. katından düşerek ölen voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı: 'Good byy'

09:35 14.04.2023
© İHAÜsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı.
Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© İHA
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Maç için İstanbul’a gelen İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara’nın yıldız oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından atlayarak yaşamına son verdi. Ituma’nın gece boyunca arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımı, önceki gün İtalya’da Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yendiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul’a geldi.
Takım maçın oynanacağı Üsküdar’daki Burhan Felek Spor Salonu’nun yakınındaki Volley Otel’e yerleşti. Önceki akşam oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından Igor Gorgonzola Novara oyuncuları konakladıkları otele gitti.

Arkadaşı uyuyordu

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın ve Süleyman Arat'ın haberine göre dün sabah saat 05.30 sıralarında otelin önünde kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara’nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma’nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulundu. Ituma’nın düştüğü sırada takım arkadaşının odada uyuduğu belirlendi. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu Julia Ituma’nın oda arkadaşı İspanyol Lucia Varela Gomez, alınan ifadesinde, “Saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben uyudum. Sabah düştüğünden haberdar oldum” dediği öğrenildi.

Son mesaj: Good byy

Öğrenilen bilgilere göre, Julia Ituma maçtan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.
Gece boyunca takım arkadaşlarına ve baş antrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma’nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna ‘Good byy (Hoşça kalın)’ yazdığı ortaya çıktı. Oda arkadaşı, intiharı Haber alan polis odaya girdiğinde uykudan uyanıp yaşananları öğrenince şok yaşadı.
Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, kaldığı otelin 6. katından düşerek öldü
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