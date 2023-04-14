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NASA paylaştı: Uzaydaki 'yeşil canavar' görüntülendi
NASA paylaştı: Uzaydaki 'yeşil canavar' görüntülendi
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir süpernovanın gözlemlenebilen kalıntılarında daha önce görülmemiş renkli ayrıntılar... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T04:59+0300
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yaşam
nasa
james webb uzay teleskobu
galaksi
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NASA, Jame Webb tarafından paylaşılan yeni görüntünün süpernova patlamasıyla yok olan ve ışığı Dünya'ya ilk kez 340 yıl önce ulaşan yıldızdan geriye kalan 'Cassiopeia A' adlı gaz ve toz bulutuna ait olduğu açıklandı.Galaksideki bilinen en genç süpernova kalıntısı olması nedeniyle Dünya ve uzaydaki pek çok teleskop tarafından izlendiği bildirilen Cassiopeia A'nın, Cassiopeia Takımyıldızı'nda (Kraliçe veya Koltuk Takımyıldızı) 11 bin ışık yılı uzaklıkta yer aldığı ve kalıntıların 10 ışık yılı boyunca uzandığı kaydedildi.'Cas A' olarak da bilinen kalıntıdan alınan görüntülerin, bilim insanlarının yıldız patlamalarının nasıl meydana geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağladığı belirtildi.Gök bilimciler, Webb Teleskobu'nun kızılötesi kameralarını diğer teleskopların kaçırdığı detayları yakalamak üzere Cas A yönüne çevirdi.Purdue Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Webb Programı Baş Araştırmacısı Danny Milisavljevic, yaptığı açıklamada, "Cas A bize, patlayan bir yıldızın enkazına bakmak ve daha önce orada ne tür bir yıldız olduğunu, o yıldızın nasıl patladığını anlamak için bir tür yıldız otopsisi yapma fırsatı sunuyor" dedi.Webb'in Cas A'ya ait yeni kızılötesi görüntüleri, kalıntının renklerinin insan gözüyle algılanabilmesi için görünür ışığa çevrildi.Kalıntının dış yüzeyindeki kırmızı ve turuncu ışık, patlamadan önce yıldızın uzaya püskürttüğü maddelerin çevredeki gaz ve tozla çarpışmasıyla oluşan sıcak toz bölgesini gösteriyor. Kalıntının kabarcık benzeri yapısının içinde kümeleri ve düğümleri andıran şekillerle parlak pembe ışık görülebiliyor. Bu bölümde patlayan yıldızdan gelen argon, neon ve oksijen gibi parıldayan elementler bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/gorunmez-canavar-nasa-20-milyon-gunes-agirliginda-yeni-bir-kara-delik-buldu-1069360456.html
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nasa, james webb uzay teleskobu, galaksi
nasa, james webb uzay teleskobu, galaksi

NASA paylaştı: Uzaydaki 'yeşil canavar' görüntülendi

04:59 14.04.2023
© ESO/Digital Sky SurveySamanyolu
Samanyolu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© ESO/Digital Sky Survey
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir süpernovanın gözlemlenebilen kalıntılarında daha önce görülmemiş renkli ayrıntılar yakaladı. Süpernova kalıntılarını inceleyen bilim insanları, görüntülerdeki parlak yeşil halkaya Boston'daki Fenway Park'tan esinlenerek 'yeşil canavar' adını verdi.
NASA, Jame Webb tarafından paylaşılan yeni görüntünün süpernova patlamasıyla yok olan ve ışığı Dünya'ya ilk kez 340 yıl önce ulaşan yıldızdan geriye kalan 'Cassiopeia A' adlı gaz ve toz bulutuna ait olduğu açıklandı.
Galaksideki bilinen en genç süpernova kalıntısı olması nedeniyle Dünya ve uzaydaki pek çok teleskop tarafından izlendiği bildirilen Cassiopeia A'nın, Cassiopeia Takımyıldızı'nda (Kraliçe veya Koltuk Takımyıldızı) 11 bin ışık yılı uzaklıkta yer aldığı ve kalıntıların 10 ışık yılı boyunca uzandığı kaydedildi.
'Cas A' olarak da bilinen kalıntıdan alınan görüntülerin, bilim insanlarının yıldız patlamalarının nasıl meydana geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağladığı belirtildi.
Gök bilimciler, Webb Teleskobu'nun kızılötesi kameralarını diğer teleskopların kaçırdığı detayları yakalamak üzere Cas A yönüne çevirdi.
Purdue Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Webb Programı Baş Araştırmacısı Danny Milisavljevic, yaptığı açıklamada, "Cas A bize, patlayan bir yıldızın enkazına bakmak ve daha önce orada ne tür bir yıldız olduğunu, o yıldızın nasıl patladığını anlamak için bir tür yıldız otopsisi yapma fırsatı sunuyor" dedi.
Webb'in Cas A'ya ait yeni kızılötesi görüntüleri, kalıntının renklerinin insan gözüyle algılanabilmesi için görünür ışığa çevrildi.
Kalıntının dış yüzeyindeki kırmızı ve turuncu ışık, patlamadan önce yıldızın uzaya püskürttüğü maddelerin çevredeki gaz ve tozla çarpışmasıyla oluşan sıcak toz bölgesini gösteriyor. Kalıntının kabarcık benzeri yapısının içinde kümeleri ve düğümleri andıran şekillerle parlak pembe ışık görülebiliyor. Bu bölümde patlayan yıldızdan gelen argon, neon ve oksijen gibi parıldayan elementler bulunuyor.
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