MHP Genel Başkan Yardımcısı: Anket şirketleri 14 Mayıs akşamı kaçacak delik arayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "MHP geliyor. Bu anket şirketleri 14 Mayıs akşamı inanın bana kaçacak delik... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'ün konuğu oldu. 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Anter şunları söyledi:'Yüzdelere, oranlara, rakamlara bakmaktan ziyade milletimizin gönlünde tuttuğumuz yere bakıyoruz'"Kolay cevaplardan kuşkulanmak lazım. Anketler ya da saha çalışmalarının kolay bir cevabı yok. Biz yüzdelere, oranlara, rakamlara bakmaktan ziyade milletimizin gönlünde tuttuğumuz yere bakıyoruz. Onların teveccühüne bakıyoruz. Alakasına bakıyoruz. Sevgisine bakıyoruz. Bağlılığına bakıyoruz. Takdirine bakıyoruz. Büyük Türk Cumhuriyeti'nin ve Cumhur İttifakı'na yönelik yüksek sevgisini ve muhabbetini de yakından görüyoruz.Ben İstanbul 1. Bölge milletvekili adayıyım. 35 milletvekili adayımız var. 14 ilçemiz var. 35 milletvekili adayımızın 35'i birbirinden müstesna. İstanbul'un 2. bölgesi, 3. bölgesi, oradaki milletvekili adaylarımız hakikaten çok değerli insanlar. Bizim aramızda birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Biz büyük bir aileyiz. Milliyetçi, ülkücü hareketiz. Liderimizin takdiri ve onayıyla teşkil edilen listeler 2023 yılı yani Cumhuriyet'in 100. yılını aynı zamanda simgeliyor.'İstanbul'da çok iddialı olduğumuzu ifade etmek isterim'Bu sayın Genel Başkanımızın takdiridir. Milletvekili adaylarını değerlendirme tespit komisyonunun takdiridir. Mutlaka çok yönlü bir inceleme, değerlendirme, analiz yapılmıştır. Buna bizzat şahit olmuş birisi değilim. Bu süreci içinde olan birisi de değilim. Fakat sonuca baktığımızda Allah razı olsun sayın Genel Başkanımızdan çok ama çok güzel bir liste oluşmuş vaziyette.Biz İstanbul'da çok iddialı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün İstanbul'da il başkanlığımızın organizasyonuyla aday tanıtım toplantımızı yapacağız. 98 milletvekili adayımız İstanbulumuzun ve milletimizin huzuruna çıkacak. MHP 14 Mayıs'ta tarihinin en büyük başarılarından birini kazanacak.'Bunlar yüzsüz, utanmaz'Biz 1. bölgede yani Anadolu yakasında çok iddialıyız. Ve hiç kimsenin tahmin etmediği, edemeyeceği bir neticeyi alacağız. 2. bölgede de alacağız. 3. bölgede de alacağız. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu stratejik hedeflerden birisi olan milletvekili sayımızı en çoklaştırmak temel hedeflerimizden biri olacak. Biz başaracağız. Sahadan gördüğümüz budur. Vatandaşlarımızın yakın alakası buna işaret etmektedir.MHP geliyor. Bu anket şirketleri 14 Mayıs akşamı inanın bana kaçacak delik arayacak. Toplum içine çıkamayacak. Çünkü bunlar yüzsüz, utanmaz.'Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmişler'Ülkücü kökenli, bir zamanlar bizim aramızda olan arkadaşlarımızın kahir ekseniyetinin gözünün yaşına bakılmadan tasfiye edildiği anlaşılıyor. Bu değerlendirmeyi yapması gereken öncelikle kendileri. Tablo hazin. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmişler. Kim değişmiş? İYİ Parti'nin Genel Başkanı. Acıklı bir durum. Ben eski arkadaşlarımız için üzülüyorum.Bu arkadaşlarımızın da gerekli değerlendirmeyi yapacaklarına inanıyorum. Bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum. Onlar ellerinin tersiyle yönetim tarafından itilip bir kenara bırakılacak, adeta ceset torbası gibi atılacak insanlar değiller. Vatan, millet sevgilerinden asla şüphe duymuyoruz.'İYİ Parti'nin liste huzursuzluğu had safhada'İYİ Parti'nin liste huzursuzluğu had safhada. Kimin listede olduğu, kimlerin nerede, nerelerde irtibatlı ve iltisakının olduğu çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Bu bir iddia. Her iddianın bir ispatı lazımdır. Biz siyasette ahlakı bir duruş göstermeye gayret ediyoruz. İYİ Parti yönetimi bizler hakkında çok feci, çok şedit, çok şeni iftiralar attılar. Hepsini de iade ediyoruz. Fakat biz onlara bunları yapmıyoruz.Hepsinden önemlisi listelerin parayla satılıp satılmadığını İstanbul 3. Bölge 2. Sıra milletvekili adayının şehidimiz Yılmaz Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verip vermediğini izaha ilk önce onların mecbur ve mahkum olduğunu düşünüyoruz. Bu değerlendirmeyi de milletimiz 14 Mayıs'ta çok açık bir şekilde yapacaktır.'Biz CHP'ye İYİ Parti'ye ve diğer partilere oy vermiş bütün vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz'CHP yönetimi hakikaten utanç içinde. Biz CHP'ye İYİ Parti'ye ve diğer partilere oy vermiş bütün vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Hiçbir partiye oy veren vatandaşımızla bizim sorunumuz yok. Zaten olamaz. Bunlar milletimizin mensubu. Tercihleri, takdirleri böyle. Ama biz onları kazanacağız.Yahu dün Ali Dibo diyordunuz. 'Ali Dibo'yu sonuna kadar takip edeceğiz' diyordunuz. 'Mahkum edeceğiz' diyordunuz. Sadullah Ergin ile ilgili söylediğiniz bir laf bırakmıyordunuz. Sadullah Ergin ve zihniyeti Cumhuriyet'in anti-tezi.4 Eylül 1920'de TBMM'de İçişleri Bakanı seçilecek. O zaman İçişleri Bakanı Meclis tarafından seçiliyor. Adaylar iki tane. Birinci aday o zamanlar Büyük Millet Meclisi'nde çok kuvvetli olan Tokat Mebusu Nazım Bey. Diğeri de Mustafa Kemal Paşa'nın adayı Refet Paşa. Bir mebusun İçişleri Bakanı seçilebilmesi için 93 oy alması lazım. İlk turda Nazım Bey 66 oy alıyor. Refet Bele 65 oy alıyor. Seçilemiyorlar. Seçim ikinci tura kalıyor. İkinci tura kalınca bu defa Nazım Bey 98 oy alıyor ve İçişleri Bakanı oluyor. İçişleri Bakanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa kabul etmiyor, reddediyor. Nazım Bey İçişleri Bakanı olmasına rağmen iki gün sonra istifa ediyor. Gerekçe sağlık sorunları. Nazım bey kim? Tanınmış, bilinmiş en ünlü komünistlerden bir tanesi. Mustafa Kemal'in bir ilkesi, çizgisi, duruşu var. Meclis seçti diye ona katlanmıyor.Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Siz Sadullah Ergin'i nasıl izah edeceksiniz? Hemde Atatürk'ün Çankaya'sında. Ali Babacan Türklüğü anayasadan çıkaracağım demedi mi? Bunu nasıl söylediniz? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hadi sizin aidiyetiniz ne olduğu malum. Ama siz Türklükle nasıl uğraşırsınız? Siz Türklükten ne istiyorsunuz? Türklük senin gibileri hoş görmüş. Hiç mi utanman yok senin? Hiç mi Allah korkun yok Ali Babacan bey?'Bazılarını denize dökememişiz, iskelede tutunmuşlar, saklanmışlar'CHP'nin İzmir adayına baktınız mı? Kemalizm ırkçılık diyen bir adam. Öyle değil mi? Birinci sırada. Taraf gazetesinin yazarı. Bunların hepsinin FETÖ ile PKK ile diğer örgütlerle irtibat ve iltisak bağlantıları var. Şu anda CHP, İYİ Parti acınacak halde. Bunu milletimiz takip ediyor. Milletimizin ferasetine inanmak lazım, güvenmek lazım.Siz İzmir'e bu kötülüğü nasıl yaptınız? İzmir bunu nasıl hak eder? İzmir'e bu reva mı? İzmir işgal edildiği vakit Yunan askerlerini alkışlayan zevatın, CHP'nin İzmir'den göstermiş olduğu adaydan sorarım size ne farkı var? Alın birini vurun ötekine. Demek ki neymiş bazılarını denize dökememişiz. İskelede tutunmuşlar, saklanmışlar. Onların torunları geliyor şimdi. Fakat buna izin vermeyeceğiz. Biz büyük Türk milletiyiz. Biz büyük Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Her şeyden önce 'Türkiye' diyoruz. Biz bu zilleti, biz bu 'rezalet' olarak tarif ettiğimiz gelişmeleri milletimizin eşsiz iradesiyle aşacağız.Elazığ'da İYİ Parti'nin adayına bakın... Fırat Yılmaz Çakıroğlu bizim evladımız. Bu evladımızı şehit eden PKK'lı. Bu PKK'lıya burs verdiği iddia edilen şahıs İYİ Parti'nin 3. bölge adayı."

