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https://sputniknews.com.tr/20230414/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-karla-karisik-yagmur-uyarisi-1069658925.html
Meteoroloji'den çok sayıda il için 'karla karışık yağmur' uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda il için 'karla karışık yağmur' uyarısı
Meteoroloji 14 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T06:40+0300
2023-04-14T06:40+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKOCAELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutluBatı Karadeniz Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 19°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıIĞDIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA °C, 16°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den çok sayıda il için 'karla karışık yağmur' uyarısı

06:40 14.04.2023
© AAYağmur, sağanak, yağış
Yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Meteoroloji 14 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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