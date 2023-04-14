https://sputniknews.com.tr/20230414/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-karla-karisik-yagmur-uyarisi-1069658925.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için 'karla karışık yağmur' uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için 'karla karışık yağmur' uyarısı

Meteoroloji 14 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T06:40+0300

2023-04-14T06:40+0300

2023-04-14T06:40+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKOCAELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutluBatı Karadeniz Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 19°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıIĞDIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA °C, 16°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 17°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

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