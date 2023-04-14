https://sputniknews.com.tr/20230414/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-mali-acidan-var-olmayan-bir-ulke-1069697259.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna mali açıdan var olmayan bir ülke
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna mali açıdan var olmayan bir ülke
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Kiev'e sonsuza kadar bütçe sağlamayacağı uyarısında bulunarak, Ukrayna'nın 'mali açıdan var olmayan bir ülke'... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T22:38+0300
2023-04-14T22:38+0300
2023-04-14T22:38+0300
ukrayna krizi
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macaristan
ukrayna
avrupa birliği
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya dönük yaptırımlar ve devam eden Ukrayna ihtilafına dair yorum yaparak tekrar Avrupa Birliği (AB) ülkelerine eleştirilerde bulundu.Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Fiili olarak Ukrayna mali açıdan var olmayan bir ülke konumunda" ifadelerini kullandı.Orban, "Ekonomik göstergelerdeki düşüş çok büyük ve savaş nedeniyle bu tamamen anlaşılabilir bir durum. İşin açığı Ukrayna kendini finanse edemiyor" dedi.Sorulması gereken asıl sorunun Batı'nın Ukrayna'yı ayakta tutmaya devam etmek isteyip istemediği olduğuna vurgu yapan Orban, "Amerika ve Avrupa bu soruya 'hayır' yanıtını verdiği anda savaş sona erecektir" yorumunu yaptı.Başbakan, ortak AB mekanizmaları aracılığıyla Kiev hükümetinin finansmanında Budapeşte'nin de yer aldığını, ancak buna rağmen Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Macar azınlık için durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekti.Orban, daha önce de Kiev yönetiminin ülkenin batı bölgesindeki Macar azınlığa kötü muamele ettiğinden şikâyet etmişti.Macaristan Başbakanı, şubat ayında yaptığı konuşmada Transkarpatya'daki yerleşim yerlerinde Macar sembollerinin indirildiğini, Macarca eğitim veren okulların müdürlerinin görevden alındığını ve 'pek çok etnik Macarın cephede öldüğünü' belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230413/abd-sirketlerimiz-ukraynanin-yeniden-insasina-katilmaya-hazir-ama-garanti-istiyor-1069650652.html
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viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği
viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna mali açıdan var olmayan bir ülke
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Kiev'e sonsuza kadar bütçe sağlamayacağı uyarısında bulunarak, Ukrayna'nın 'mali açıdan var olmayan bir ülke' olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya dönük yaptırımlar ve devam eden Ukrayna ihtilafına dair yorum yaparak tekrar Avrupa Birliği (AB) ülkelerine eleştirilerde bulundu.
Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Fiili olarak Ukrayna mali açıdan var olmayan bir ülke konumunda" ifadelerini kullandı.
Orban, "Ekonomik göstergelerdeki düşüş çok büyük ve savaş nedeniyle bu tamamen anlaşılabilir bir durum. İşin açığı Ukrayna kendini finanse edemiyor" dedi.
Sorulması gereken asıl sorunun Batı'nın Ukrayna'yı ayakta tutmaya devam etmek isteyip istemediği olduğuna vurgu yapan Orban, "Amerika ve Avrupa bu soruya 'hayır' yanıtını verdiği anda savaş sona erecektir" yorumunu yaptı.
Başbakan, ortak AB mekanizmaları aracılığıyla Kiev hükümetinin finansmanında Budapeşte'nin de yer aldığını, ancak buna rağmen Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Macar azınlık için durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekti.
Orban, daha önce de Kiev yönetiminin ülkenin batı bölgesindeki Macar azınlığa kötü muamele ettiğinden şikâyet etmişti.
Macaristan Başbakanı, şubat ayında yaptığı konuşmada Transkarpatya'daki yerleşim yerlerinde Macar sembollerinin indirildiğini, Macarca eğitim veren okulların müdürlerinin görevden alındığını ve 'pek çok etnik Macarın cephede öldüğünü' belirtmişti.