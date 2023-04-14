https://sputniknews.com.tr/20230414/lavrov-rusya-turkiye-suriye-iran-disisleri-bakanlari-gorusmesinin-detaylari-ustunde-calisiyoruz--1069679444.html
Lavrov: Rusya, Türkiye, Suriye, İran dışişleri bakanları görüşmesinin detayları üstünde çalışıyoruz
Lavrov: Rusya, Türkiye, Suriye, İran dışişleri bakanları görüşmesinin detayları üstünde çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin ‘tarihi, yeri ve parametreleri’ üstünde... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T15:31+0300
2023-04-14T15:31+0300
2023-04-14T15:32+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
suriye
iran
türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarına ilişkin soru karşısında, “Evet, şu anda (görüşmenin) tarihi, yeri ve müzakerelerin parametreleri üstünde anlaşmaya çalışıyoruz” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, görüşme için hiçbir ön koşul olmaması gerektiğini de ekledi: “Bizim pozisyonumuz oldukça basit: burada ön koşulların yeri olamaz.”
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, suriye, iran, türkiye
rusya, sergey lavrov, suriye, iran, türkiye
Lavrov: Rusya, Türkiye, Suriye, İran dışişleri bakanları görüşmesinin detayları üstünde çalışıyoruz
15:31 14.04.2023 (güncellendi: 15:32 14.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin ‘tarihi, yeri ve parametreleri’ üstünde anlaşmak için istişarelerin sürdüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarına ilişkin soru karşısında, “Evet, şu anda (görüşmenin) tarihi, yeri ve müzakerelerin parametreleri üstünde anlaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, görüşme için hiçbir ön koşul olmaması gerektiğini de ekledi: “Bizim pozisyonumuz oldukça basit: burada ön koşulların yeri olamaz.”