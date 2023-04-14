https://sputniknews.com.tr/20230414/lavrov-rusya-turkiye-suriye-iran-disisleri-bakanlari-gorusmesinin-detaylari-ustunde-calisiyoruz--1069679444.html

Lavrov: Rusya, Türkiye, Suriye, İran dışişleri bakanları görüşmesinin detayları üstünde çalışıyoruz

Lavrov: Rusya, Türkiye, Suriye, İran dışişleri bakanları görüşmesinin detayları üstünde çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin ‘tarihi, yeri ve parametreleri’ üstünde... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T15:31+0300

2023-04-14T15:31+0300

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türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarına ilişkin soru karşısında, “Evet, şu anda (görüşmenin) tarihi, yeri ve müzakerelerin parametreleri üstünde anlaşmaya çalışıyoruz” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı, görüşme için hiçbir ön koşul olmaması gerektiğini de ekledi: “Bizim pozisyonumuz oldukça basit: burada ön koşulların yeri olamaz.”

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rusya, sergey lavrov, suriye, iran, türkiye