https://sputniknews.com.tr/20230414/kuzey-kore-ilk-kez-kati-yakitli-kitalararasi-balistik-fuze-denedi-1069670750.html
Kuzey Kore ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denedi
Kuzey Kore ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denedi
Kuzey Kore ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze test ettiğini duyurdu. Lider Kim Jong-un, Hwasong-18 füzesinin ülkesinin stratejik caydırıcılığını... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T13:03+0300
2023-04-14T13:03+0300
2023-04-14T13:03+0300
savunma
kuzey kore
kıtalararası balistik füze
kuzey kore lideri kim jong un
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen silah programını sürdüren Kuzey Kore'den dün gerçekleştirilen ve Japonya'da paniğe neden olan son füze denemesine dair açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze test edildiğini duyurdu. İrtifa ve uçuş mesafesi gibi detaylara yer verilmeyen açıklamada, üç aşamalı bir roket sistemi ile çalışan Hwasong-18 füzesini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat denetlediği kaydedildi. Test sırasında komşu ülkeler için güvenlik riski oluşmadığı savunulan açıklamada, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü füze olan yeni tip Hwasong-18'in 'Kuzey Kore'nin stratejik gücünün gelecekteki temel aracı olarak savaş caydırıcılığı misyonunu yerine getireceği' vurgulandı. Son füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Kore lideri Kim, 'testin Kuzey Kore'nin gün geçtikçe daha da gelişen savunma teknolojisinin muazzam potansiyelini ve gerçekliğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu' söyledi. Kore Yarımadası'ndaki uzun süredir kötüleşen güvenlik ortamıyla başa çıkmak için daha gelişmiş ve güçlü silah sistemlerine sahip olmanın önemine dikkat çeken Kim, Hwasong-18'in Kuzey Kore'nin stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve ülkenin nükleer karşı saldırı kabiliyetini artıracağını ifade etti. Kim, 'düşmanları pervasız hareketlerinden vazgeçene dek ölümcül ve saldırgan karşı eylemlerde bulunarak onlara korku salacaklarını, böylece düşmanlarının yanlış seçimlerinden dolayı pişmanlık duymalarını sağlayacaklarını' da sözlerine ekledi.
kuzey kore
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MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, kıtalararası balistik füze, kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore, kıtalararası balistik füze, kuzey kore lideri kim jong un
Kuzey Kore ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze denedi
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Kuzey Kore ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze test ettiğini duyurdu. Lider Kim Jong-un, Hwasong-18 füzesinin ülkesinin stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini artıracağını ifade ederken, devlet medyası ise füzeyi 'şimdiye kadar geliştirilenlerin en güçlüsü' olarak niteledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen silah programını sürdüren Kuzey Kore'den dün gerçekleştirilen ve Japonya'da paniğe neden olan son füze denemesine dair açıklama geldi.
Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ilk kez katı yakıtlı kıtalararası balistik füze test edildiğini duyurdu.
İrtifa ve uçuş mesafesi gibi detaylara yer verilmeyen açıklamada, üç aşamalı bir roket sistemi ile çalışan Hwasong-18 füzesini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat denetlediği kaydedildi.
Test sırasında komşu ülkeler için güvenlik riski oluşmadığı savunulan açıklamada, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü füze olan yeni tip Hwasong-18'in 'Kuzey Kore'nin stratejik gücünün gelecekteki temel aracı olarak savaş caydırıcılığı misyonunu yerine getireceği' vurgulandı.
Son füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Kore lideri Kim, 'testin Kuzey Kore'nin gün geçtikçe daha da gelişen savunma teknolojisinin muazzam potansiyelini ve gerçekliğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu' söyledi.
Kore Yarımadası'ndaki uzun süredir kötüleşen güvenlik ortamıyla başa çıkmak için daha gelişmiş ve güçlü silah sistemlerine sahip olmanın önemine dikkat çeken Kim, Hwasong-18'in Kuzey Kore'nin stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve ülkenin nükleer karşı saldırı kabiliyetini artıracağını ifade etti.
Kim, 'düşmanları pervasız hareketlerinden vazgeçene dek ölümcül ve saldırgan karşı eylemlerde bulunarak onlara korku salacaklarını, böylece düşmanlarının yanlış seçimlerinden dolayı pişmanlık duymalarını sağlayacaklarını' da sözlerine ekledi.