https://sputniknews.com.tr/20230414/kobani-davasinda-mutalaa-aciklandi-demirtas-ve-yuksekdag-icin-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1069692186.html

Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T20:05+0300

2023-04-14T20:05+0300

2023-04-14T20:13+0300

kobani

2023 türkiye seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101812/00/1018120099_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_4a6eed4a9ed8f7902668c2a8b5691713.jpg

6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kobani