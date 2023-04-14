https://sputniknews.com.tr/20230414/kobani-davasinda-mutalaa-aciklandi-demirtas-ve-yuksekdag-icin-agirlastirilmis-muebbet-istendi-1069692186.html
Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T20:05+0300
2023-04-14T20:05+0300
2023-04-14T20:13+0300
kobani
2023 türkiye seçimleri
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6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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kobani
Kobani davasında mütalaa açıklandı: Demirtaş ve Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet istendi
20:05 14.04.2023 (güncellendi: 20:13 14.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin eski HDP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 sanıklı davada esas hakkında mütalaa açıklandı.
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.