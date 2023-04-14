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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/kilicdaroglu-millet-ittifakinin-iki-kirmizi-cizgisi-vardir-bir-vatan-iki-bayrak-1069654563.html
Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidecek gençlere seslendi: 14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin
Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidecek gençlere seslendi: 14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İlk kez sandığa giden 5.5 milyon gence, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim'... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T00:26+0300
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2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
ankara
meral akşener
temel karamollaoğlu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermenin her demokraside bulunması gereken temel bir kural olduğunu belirtti.Millet İttifakı'nın bütün belediye başkanlarının yaptıkları bütün harcamaların hesabını verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yankılandığını kaydetti.Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz." diye konuştu.Kendi iktidarlarında her evde huzurun, bereketin olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların tamamını düzelteceklerini kaydetti.Seçimlerin kaderini ilk kez sandığa giden 5.5 milyon gencin belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız." dedi.'Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız'Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener, "Başbakan Meral Akşener" sloganlarına, "Oy verirseniz olurum. Öyle bağırmakla olmaz. Oy verin olayım." diyerek karşılık verdi.Ankara Büyükşehir Belediyesince sosyal belediyecilik alanında atılan adımlara değinen Akşener, Başkan Mansur Yavaş'ın projelerinin gurur verici olduğunu ifade etti.Siyasete girmeden önce Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Akşener, Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşı sonrasında gazi olan Recep Çavuş'un arasında geçen diyaloğu anlattı."İşte bugün Recep Çavuş'un torunları burada." diyen Akşener, "Cumhuriyet'le kavga edenler, Atatürk'le kavga edenler; Recep Çavuş'un torunları 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 15 Mayıs sabahı, baharlar gelecek. Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız." açıklamasını yaptı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Ankara gibi bir şehrin başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri ve benzer projeleri var." dedi. Karamollaoğlu, hizmetlerinden dolayı Başkan Yavaş'ı kutladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dört yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.Göreve başladıktan sonra tüm ihaleleri canlı yayımlamaya başladıklarını bildiren Yavaş, "Bugüne kadar 3 bin 500 ihaleyi canlı yayınladık." bilgisini paylaştı.Tamamlanan projelerin maliyetlerini pankartlarla Ankaralılara duyurduklarını kaydeden Yavaş, bu uygulamalar sonucunda çok sayıda uluslararası ödül aldıklarını söyledi.
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millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, ankara, meral akşener, temel karamollaoğlu
millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, ankara, meral akşener, temel karamollaoğlu

Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidecek gençlere seslendi: 14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin

00:26 14.04.2023 (güncellendi: 00:55 14.04.2023)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni
Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İlk kez sandığa giden 5.5 milyon gence, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız" diye seslendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermenin her demokraside bulunması gereken temel bir kural olduğunu belirtti.
Millet İttifakı'nın bütün belediye başkanlarının yaptıkları bütün harcamaların hesabını verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yankılandığını kaydetti.
Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz." diye konuştu.
Kendi iktidarlarında her evde huzurun, bereketin olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların tamamını düzelteceklerini kaydetti.
Seçimlerin kaderini ilk kez sandığa giden 5.5 milyon gencin belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız." dedi.

'Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız'

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener, "Başbakan Meral Akşener" sloganlarına, "Oy verirseniz olurum. Öyle bağırmakla olmaz. Oy verin olayım." diyerek karşılık verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince sosyal belediyecilik alanında atılan adımlara değinen Akşener, Başkan Mansur Yavaş'ın projelerinin gurur verici olduğunu ifade etti.
Siyasete girmeden önce Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Akşener, Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşı sonrasında gazi olan Recep Çavuş'un arasında geçen diyaloğu anlattı.
"İşte bugün Recep Çavuş'un torunları burada." diyen Akşener, "Cumhuriyet'le kavga edenler, Atatürk'le kavga edenler; Recep Çavuş'un torunları 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 15 Mayıs sabahı, baharlar gelecek. Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız." açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Ankara gibi bir şehrin başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri ve benzer projeleri var." dedi. Karamollaoğlu, hizmetlerinden dolayı Başkan Yavaş'ı kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dört yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.
Göreve başladıktan sonra tüm ihaleleri canlı yayımlamaya başladıklarını bildiren Yavaş, "Bugüne kadar 3 bin 500 ihaleyi canlı yayınladık." bilgisini paylaştı.
Tamamlanan projelerin maliyetlerini pankartlarla Ankaralılara duyurduklarını kaydeden Yavaş, bu uygulamalar sonucunda çok sayıda uluslararası ödül aldıklarını söyledi.
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