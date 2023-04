https://sputniknews.com.tr/20230414/kilicdaroglu-millet-ittifakinin-iki-kirmizi-cizgisi-vardir-bir-vatan-iki-bayrak-1069654563.html

Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidecek gençlere seslendi: 14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin

Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidecek gençlere seslendi: 14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İlk kez sandığa giden 5.5 milyon gence, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim'... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T00:26+0300

2023-04-14T00:26+0300

2023-04-14T00:55+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

ankara

meral akşener

temel karamollaoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069654819_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_c092ebe6997457f35a83626d8820827d.jpg

Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermenin her demokraside bulunması gereken temel bir kural olduğunu belirtti.Millet İttifakı'nın bütün belediye başkanlarının yaptıkları bütün harcamaların hesabını verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yankılandığını kaydetti.Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz." diye konuştu.Kendi iktidarlarında her evde huzurun, bereketin olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların tamamını düzelteceklerini kaydetti.Seçimlerin kaderini ilk kez sandığa giden 5.5 milyon gencin belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'ta 'tatile gideceğim' demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız." dedi.'Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız'Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener, "Başbakan Meral Akşener" sloganlarına, "Oy verirseniz olurum. Öyle bağırmakla olmaz. Oy verin olayım." diyerek karşılık verdi.Ankara Büyükşehir Belediyesince sosyal belediyecilik alanında atılan adımlara değinen Akşener, Başkan Mansur Yavaş'ın projelerinin gurur verici olduğunu ifade etti.Siyasete girmeden önce Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Akşener, Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşı sonrasında gazi olan Recep Çavuş'un arasında geçen diyaloğu anlattı."İşte bugün Recep Çavuş'un torunları burada." diyen Akşener, "Cumhuriyet'le kavga edenler, Atatürk'le kavga edenler; Recep Çavuş'un torunları 14 Mayıs'ta 13. cumhurbaşkanını seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 15 Mayıs sabahı, baharlar gelecek. Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız." açıklamasını yaptı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "Ankara gibi bir şehrin başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri ve benzer projeleri var." dedi. Karamollaoğlu, hizmetlerinden dolayı Başkan Yavaş'ı kutladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dört yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.Göreve başladıktan sonra tüm ihaleleri canlı yayımlamaya başladıklarını bildiren Yavaş, "Bugüne kadar 3 bin 500 ihaleyi canlı yayınladık." bilgisini paylaştı.Tamamlanan projelerin maliyetlerini pankartlarla Ankaralılara duyurduklarını kaydeden Yavaş, bu uygulamalar sonucunda çok sayıda uluslararası ödül aldıklarını söyledi.

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, ankara, meral akşener, temel karamollaoğlu