https://sputniknews.com.tr/20230414/kilicdaroglu-halkin-iradesinin-sandiga-seffaf-bicimde-yansimasi-icin-turkiye-gonullulerine-katilin-1069694989.html

Kılıçdaroğlu: Halkın iradesinin sandığa şeffaf biçimde yansıması için Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Kılıçdaroğlu: Halkın iradesinin sandığa şeffaf biçimde yansıması için Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçmenlere çağrı yaparak, "Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T21:22+0300

2023-04-14T21:22+0300

2023-04-14T21:26+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

kemal kılıçdaroğlu

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde gönüllü olarak görev alma çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

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2023

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kemal kılıçdaroğlu