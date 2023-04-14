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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/kilicdaroglu-halkin-iradesinin-sandiga-seffaf-bicimde-yansimasi-icin-turkiye-gonullulerine-katilin-1069694989.html
Kılıçdaroğlu: Halkın iradesinin sandığa şeffaf biçimde yansıması için Türkiye Gönüllüleri'ne katılın
Kılıçdaroğlu: Halkın iradesinin sandığa şeffaf biçimde yansıması için Türkiye Gönüllüleri'ne katılın
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçmenlere çağrı yaparak, "Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde gönüllü olarak görev alma çağrısı yaptı.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Halkın iradesinin sandığa şeffaf biçimde yansıması için Türkiye Gönüllüleri'ne katılın

21:22 14.04.2023 (güncellendi: 21:26 14.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçmenlere çağrı yaparak, "Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde gönüllü olarak görev alma çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım, Millet İttifakı olarak, 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılması, demokrasimiz için ekmek gibi su gibi gereklidir.
Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Bu anlamda değerli halkımızın, sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam.
Hemen bugün, turkiyegonulluler.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye Gönüllüsü olun. Türkiye'mizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım."
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