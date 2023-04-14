https://sputniknews.com.tr/20230414/kiev-ile-londra-arasinda-ukraynali-rehineler-skandali-1069685061.html

Kiev ile Londra arasında ‘Ukraynalı rehineler’ skandalı

Kiev ile Londra arasında ‘Ukraynalı rehineler’ skandalı

Guardian, Kiev ve Londra arasında Ukraynalı müzisyenlere vize verilmemesi nedeniyle skandal yaşandığını aktardı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T17:49+0300

2023-04-14T17:49+0300

2023-04-14T17:49+0300

dünya

ukrayna

ingiltere

orkestra

rehine

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Guardian’da Helen Pidd imzasıyla yayınlanan habere göre, Ukrayna devlet orkestrası müzisyenlerine İngiltere vizesi verimemesi nedeniyle Kiev ve Londra arasında skandal patlak verdi.Haberde, müzisyenlerin Sisli Albion'a turne düzenlemeyi planladıkları, ancak programlarının İngiliz hükümetinin internet sitesinde ‘İngiliz-Ukrayna ilişkilerinin bir örneği’ olarak tanıtıldığı belirtildi.Haberde, turneyi organize etmekten sorumlu Star Entertainment Direktörü Yak Bizil’in “Ukraynalıları desteklemenin öneminden bahsettiler, ancak İngiltere'deki konserler için vize vermeye gelince umursamadılar” ifadelerine yer verildi.İngiltere Kültür Bakanı Lucy Fraser'ı istifaya çağıran Bizil, “Sanatçıların ve kültür temsilcilerinin Birleşik Krallık’a gelmelerini engelleyenler belirlenmeli ve sorumlu tutulmalıdır. Gruplar, müzisyenler ve orkestralar ülkeye girememe riski nedeniyle artık İngiltere'ye gelmeyecek” ifadelerini kullandı.Ukraynalı orkestranın İngiltere turnesine 1 Nisan'da Portsmouth'ta vereceği bir konserle başlaması gerektiği ancak o zamana kadar aralarında orkestra şefi ve ilk dört kemancının da olduğu müzisyenlere vize verilmediği kaydedildi. Bir hafta boyunca Paris'te mahsur kalan müzisyenlere turne ‘başladıktan’ iki gün sonra acil durum vizesi için 15 bin euro ödemeleri gerektiği söylendi.İngiliz hükümetini Fransa'da ‘orkestrayı rehin tutmakla’ suçlayan Bizil, fiyaskonun şirkete konaklama giderleri ve itibar kaybı dahil yaklaşık 100 bin euroeya mal olduğunu belirtti.Haberin sonunda konserlerin ertelendiği ve İngiliz makamlarının konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı vurgulandı.

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ukrayna, ingiltere, orkestra, rehine