Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı

© AA Ebrar Sitesi sakinlerinden alacaklarını tahsil etmede güçlük yaşamadığını da anlatan Akgöz, şöyle konuştu: "Memur olan abilerimiz ayın 15'inde borçlarını gelip kapatıyorlardı. Memur olmayan abilerim, belli bir gelirleri vardı. Onlar da düzenli borçlarını ödeyebiliyorlardı ama böyle bir felaket olduğu için borçlarını hakkımı helal ediyorum. Çünkü böyle bir felakete yakalandıkları için borçlarını ödemeden gittiler. Bu bizim başımıza da gelebilirdi. Onlara bir vefa borcum olduğu için, onları sevdiğim için böyle bir karar aldım. Hakkımı helal ediyorum."