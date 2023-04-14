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Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde 13 yıl market işleten Cuma Akgöz, veresiye defterini... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş, veresiye, deprem, site, fotoğraf, фото
kahramanmaraş, veresiye, deprem, site, fotoğraf, фото

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı

13:24 14.04.2023
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde 13 yıl market işleten Cuma Akgöz, veresiye defterini yırtarak kayıtlı borçları sildi.
© AAAkgöz, depremlerde sitede ayakta kalmayı başaran ancak 3 gün sonra kontrollü şekilde yıkımı planlanan T Blok'taki dükkanını ziyaret etti. Yıkıntılar arasında dolaşan Akgöz, yanında getirdiği veresiye defterini de yırtarak alacaklarını sildi. Cuma Akgöz, büyük bir felaketin yaşandığını, depremlerde sevdiği insanları yitirmenin üzüntüsü içinde olduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Akgöz, depremlerde sitede ayakta kalmayı başaran ancak 3 gün sonra kontrollü şekilde yıkımı planlanan T Blok'taki dükkanını ziyaret etti. Yıkıntılar arasında dolaşan Akgöz, yanında getirdiği veresiye defterini de yırtarak alacaklarını sildi. Cuma Akgöz, büyük bir felaketin yaşandığını, depremlerde sevdiği insanları yitirmenin üzüntüsü içinde olduğunu ifade etti.
© AADepremlerde 8 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nde sarsıntıyı ağır hasarla atlatan T Blok'un zemininde bulunan 60 metrekarelik dükkanı 13 yıl işleten Cuma Akgöz, sitede dostluk kurduğu insanları yitirmenin acısını yaşıyor.
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Depremlerde 8 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nde sarsıntıyı ağır hasarla atlatan T Blok'un zemininde bulunan 60 metrekarelik dükkanı 13 yıl işleten Cuma Akgöz, sitede dostluk kurduğu insanları yitirmenin acısını yaşıyor.
© AASitede genellikle memurların ikamet ettiğini anlatan Akgöz, şunları kaydetti: "İnsanların gönlünü, kalbini kazanmıştım. Bir emek harcamıştım. Buradaki insanlar genellikle memur kesimindendi. Genellikle Maraş dışından gelen insanlardı. Öğretmen, polis abilerimiz ablalarımız vardı. Burada bir aile ortamı oluşturmuştum. Bana çocuklarını emanet edebiliyorlardı. Bir emanet para bırakılacağı zaman bana bırakıyorlardı. Anahtar bırakacakları zaman bana bırakıyorlardı. Böyle bir güzel ortamım vardı."
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Sitede genellikle memurların ikamet ettiğini anlatan Akgöz, şunları kaydetti: "İnsanların gönlünü, kalbini kazanmıştım. Bir emek harcamıştım. Buradaki insanlar genellikle memur kesimindendi. Genellikle Maraş dışından gelen insanlardı. Öğretmen, polis abilerimiz ablalarımız vardı. Burada bir aile ortamı oluşturmuştum. Bana çocuklarını emanet edebiliyorlardı. Bir emanet para bırakılacağı zaman bana bırakıyorlardı. Anahtar bırakacakları zaman bana bırakıyorlardı. Böyle bir güzel ortamım vardı."
© AADepremlerden hemen sonra tanıdığı insanları kurtarmak için siteye koştuğunu anlatan Akgöz, "Çok sevdiğim insanları kaybettim. Bunun acısı beni derinden üzdü. O sevdiğim insanları bu enkazda aradım bulamadım. Elimden hiçbir şey gelmiyordu, çaresizlik vardı. İlk saatlerde insanlar feryat ediyordu. Sevdiğim insanları kaybettim" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Depremlerden hemen sonra tanıdığı insanları kurtarmak için siteye koştuğunu anlatan Akgöz, "Çok sevdiğim insanları kaybettim. Bunun acısı beni derinden üzdü. O sevdiğim insanları bu enkazda aradım bulamadım. Elimden hiçbir şey gelmiyordu, çaresizlik vardı. İlk saatlerde insanlar feryat ediyordu. Sevdiğim insanları kaybettim" ifadelerini kullandı.
© AAEbrar Sitesi sakinlerinden alacaklarını tahsil etmede güçlük yaşamadığını da anlatan Akgöz, şöyle konuştu: "Memur olan abilerimiz ayın 15'inde borçlarını gelip kapatıyorlardı. Memur olmayan abilerim, belli bir gelirleri vardı. Onlar da düzenli borçlarını ödeyebiliyorlardı ama böyle bir felaket olduğu için borçlarını hakkımı helal ediyorum. Çünkü böyle bir felakete yakalandıkları için borçlarını ödemeden gittiler. Bu bizim başımıza da gelebilirdi. Onlara bir vefa borcum olduğu için, onları sevdiğim için böyle bir karar aldım. Hakkımı helal ediyorum."
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ebrar Sitesi sakinlerinden alacaklarını tahsil etmede güçlük yaşamadığını da anlatan Akgöz, şöyle konuştu: "Memur olan abilerimiz ayın 15'inde borçlarını gelip kapatıyorlardı. Memur olmayan abilerim, belli bir gelirleri vardı. Onlar da düzenli borçlarını ödeyebiliyorlardı ama böyle bir felaket olduğu için borçlarını hakkımı helal ediyorum. Çünkü böyle bir felakete yakalandıkları için borçlarını ödemeden gittiler. Bu bizim başımıza da gelebilirdi. Onlara bir vefa borcum olduğu için, onları sevdiğim için böyle bir karar aldım. Hakkımı helal ediyorum."
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