https://sputniknews.com.tr/20230414/italya-ve-fransanin-ukraynaya-vaat-ettigi-hava-savunma-sistemi-hazirana-kadar-hazir-olmayacak-1069693666.html

'İtalya ve Fransa’nın Ukrayna’ya vaat ettiği hava savunma sistemi hazirana kadar hazır olmayacak'

'İtalya ve Fransa’nın Ukrayna’ya vaat ettiği hava savunma sistemi hazirana kadar hazır olmayacak'

Politico gazetesi, ABD’nin sızdırılan gizli belgeler temelinde, İtalya ve Fransa’nın vaat ettiği Samp/T hava savunma sisteminin en az Hazirana kadar Ukrayna’ya... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T20:35+0300

2023-04-14T20:35+0300

2023-04-14T20:35+0300

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Haberde, “Sızdırılan belgelerden birinde, Fransa’nın 22 Şubat’ta İtalya’ya, Ukrayna için ortak füze sisteminin Haziran ayına kadar hazır olmayacağı bildiriliyor” ifadesine yer verildi.Fransa Savunma Bakanlığı şubat başında, Ukrayna’ya Fransa-İtalya ortak yapımı olan ve Aster füzeleriyle donatılan Samp/T uzun menzilli hava savunma sistemini vereceklerini duyurmuştu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sistemin 7-8 hafta sonra konuşlandırılacağını kaydetmişti.Sistemin toplam maliyeti 800 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

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ukrayna, italya, fransa, samp/t