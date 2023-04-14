https://sputniknews.com.tr/20230414/iskenderun-antakya-ve-defnede-tasinmazlar-yeni-hastanelerin-yapimi-amaciyla-acele-kamulastirilacak-1069655757.html

İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak

İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T00:52+0300

2023-04-14T00:52+0300

2023-04-14T00:55+0300

taşınmaz

kamulaştırma

türkiye

hastane

hatay

resmî gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.Buna göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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taşınmaz, kamulaştırma, hastane, hatay, resmî gazete