https://sputniknews.com.tr/20230414/iskenderun-antakya-ve-defnede-tasinmazlar-yeni-hastanelerin-yapimi-amaciyla-acele-kamulastirilacak-1069655757.html
İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak
İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak
Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T00:52+0300
2023-04-14T00:52+0300
2023-04-14T00:55+0300
taşınmaz
kamulaştırma
türkiye
hastane
hatay
resmî gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/19/1050153602_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fd63fda31d986e1587d63db2951027a0.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.Buna göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/19/1050153602_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a3587f7c2b0be2bac644b220205a86b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taşınmaz, kamulaştırma, hastane, hatay, resmî gazete
taşınmaz, kamulaştırma, hastane, hatay, resmî gazete
İskenderun, Antakya ve Defne'de taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak
00:52 14.04.2023 (güncellendi: 00:55 14.04.2023) Abone ol
Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazlar yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılacak.
Buna göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.