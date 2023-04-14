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İran’da binlerce kişi 'Kudüs Günü' yürüyüşlerine katıldı
İran’da binlerce kişi 'Kudüs Günü' yürüyüşlerine katıldı
İran'da her Ramazan ayının son cuma günü Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail'e karşı Filistin direnişine destek vermek amacıyla sokaklara dökülen halk, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Amerika” sloganları atarak Filistin, Lübnan ve direniş gruplarına ait bayraklar taşıdı. Göstericiler, ellerinde “Filistin özgür olacak”, “Size düşündüğünüzden daha yakınız“ yazılı pankartlar açtı. Halkın toplandığı Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir binaya asılan Mescid-i Aksa’nın ve Müslüman ülkelerin bayraklarının bulunduğu pankarttaki “En fazla 17 yıl sonra Kudüs’te olacağız” yazısı dikkat çekti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü’nde yaptığı konuşmada, “Bugün Lübnan, Suriye ve Gazze’den Siyonist rejimin üzerine nereden geldiklerini bilmedikleri ateş yağıyor ve karşılık veremiyorlar” dedi. Filistin'in özgürlük yolunda ilerlediğini ve yakın bir zamanda tam özgürlüğe kavuşacağını söyleyen Selami, “İlahi adalet zalimlerin Müslümanlara zarar vermelerine ve bu şekilde var olmalarına izin vermez. Zafere çok yakınız ve Siyonist rejimin her hareketi kendi yıkımına doğru atılmış büyük bir adımdır. Bu kabus ve kötü rüyalar onların peşlerini asla bırakmayacak” ifadelerini kullandı.
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ortadoğu, iran, kudüs, israil
ortadoğu, iran, kudüs, israil

İran’da binlerce kişi 'Kudüs Günü' yürüyüşlerine katıldı

16:26 14.04.2023 (güncellendi: 16:27 14.04.2023)
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-AW870408Dünya Kudüs Günü
Dünya Kudüs Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-AW870408
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İran'da her Ramazan ayının son cuma günü Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.
İsrail'e karşı Filistin direnişine destek vermek amacıyla sokaklara dökülen halk, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Amerika” sloganları atarak Filistin, Lübnan ve direniş gruplarına ait bayraklar taşıdı. Göstericiler, ellerinde “Filistin özgür olacak”, “Size düşündüğünüzden daha yakınız“ yazılı pankartlar açtı.
Halkın toplandığı Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir binaya asılan Mescid-i Aksa’nın ve Müslüman ülkelerin bayraklarının bulunduğu pankarttaki “En fazla 17 yıl sonra Kudüs’te olacağız” yazısı dikkat çekti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü’nde yaptığı konuşmada, “Bugün Lübnan, Suriye ve Gazze’den Siyonist rejimin üzerine nereden geldiklerini bilmedikleri ateş yağıyor ve karşılık veremiyorlar” dedi.
Filistin'in özgürlük yolunda ilerlediğini ve yakın bir zamanda tam özgürlüğe kavuşacağını söyleyen Selami, “İlahi adalet zalimlerin Müslümanlara zarar vermelerine ve bu şekilde var olmalarına izin vermez. Zafere çok yakınız ve Siyonist rejimin her hareketi kendi yıkımına doğru atılmış büyük bir adımdır. Bu kabus ve kötü rüyalar onların peşlerini asla bırakmayacak” ifadelerini kullandı.
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