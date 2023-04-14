https://sputniknews.com.tr/20230414/ingiliz-medyasi-putinin-bideni-yenmesi-abd-icin-cekic-darbesi-niteliginde-olacak-1069686992.html
İngiliz medyası: Putin’in Biden’ı yenmesi ABD için çekiç darbesi niteliğinde olacak
İngiliz medyası: Putin’in Biden’ı yenmesi ABD için çekiç darbesi niteliğinde olacak
İngiliz The Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in vekalet savaş yoluyla Rusya’ya zarar verme girişiminin ABD’ye büyük zarar vereceğini belirtti. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T18:48+0300
2023-04-14T18:48+0300
2023-04-14T18:48+0300
dünya
the times
ukrayna
abd
vladimir putin
rusya
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Gerard Baker imzalı yazıda, “Biden, Rusya’ya karşı vekalet savaşını kazanmak veya en azından (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’i çıkmaza sokmak için ABD ve NATO’nun tüm imkanlarını ortaya koydu. Başarısızlık, Ukrayna için insani ve siyasi felakete, ABD’nin otoritesi ve liderliği için de çekiç darbesi niteliğinde olacak” ifadesine yer verildi.Dünyadaki mevcut gelişmelerin, ABD’nin süper güç statüsündeki ani düşüşün altını çiziyor olduğunu yazan Baker, “(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’un Çin lideri Şi Cinping’e gösterdiği kardeşlik sevgisi Fransa liderinin, Avrupa'nın sadece ABD politikasının "takipçisi" olmaması gerektiği yönündeki açıklaması yüzünden Beyaz Saray idaresi bu hafta daha çok zarar gördü” yorumunda bulundu.ABD’nin sızdırılan gizli belgeler sayesinde, Biden’in İsrail’in iç meselelerine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasının İsrail hükümetini de kızdırdığı kaydedilen yazıda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere de zarar verildiği anımsatıldı.Baker, tüm bunların, ABD’nin iki yıl önce Afganistan’dan utanç verici biçimde çekilmesi ve bölgedeki müttefiklerin ihaneti bağlamında yaşandığına dikkat çekti.
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the times, ukrayna, abd, vladimir putin, rusya
the times, ukrayna, abd, vladimir putin, rusya
İngiliz medyası: Putin’in Biden’ı yenmesi ABD için çekiç darbesi niteliğinde olacak
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İngiliz The Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’in vekalet savaş yoluyla Rusya’ya zarar verme girişiminin ABD’ye büyük zarar vereceğini belirtti.
Gerard Baker imzalı yazıda, “Biden, Rusya’ya karşı vekalet savaşını kazanmak veya en azından (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’i çıkmaza sokmak için ABD ve NATO’nun tüm imkanlarını ortaya koydu. Başarısızlık, Ukrayna için insani ve siyasi felakete, ABD’nin otoritesi ve liderliği için de çekiç darbesi niteliğinde olacak” ifadesine yer verildi.
Dünyadaki mevcut gelişmelerin, ABD’nin süper güç statüsündeki ani düşüşün altını çiziyor olduğunu yazan Baker, “(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’un Çin lideri Şi Cinping’e gösterdiği kardeşlik sevgisi Fransa liderinin, Avrupa'nın sadece ABD politikasının "takipçisi" olmaması gerektiği yönündeki açıklaması yüzünden Beyaz Saray idaresi bu hafta daha çok zarar gördü” yorumunda bulundu.
ABD’nin sızdırılan gizli belgeler sayesinde, Biden’in İsrail’in iç meselelerine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasının İsrail hükümetini de kızdırdığı kaydedilen yazıda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere de zarar verildiği anımsatıldı.
Baker, tüm bunların, ABD’nin iki yıl önce Afganistan’dan utanç verici biçimde çekilmesi ve bölgedeki müttefiklerin ihaneti bağlamında yaşandığına dikkat çekti.