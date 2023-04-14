https://sputniknews.com.tr/20230414/imf-cin-ekonomisinin-buyumesi-avrupadaki-dogalgaz-fiyatlarini-etkileyebilir-1069696063.html
IMF: Çin ekonomisinin büyümesi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir
IMF: Çin ekonomisinin büyümesi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Çin’de hızlanan ekonomik büyümenin Avrupalı tüketiciler için doğalgaz maliyetini... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T21:54+0300
2023-04-14T21:54+0300
2023-04-14T21:54+0300
ekonomi
doğalgaz
avrupa
imf
çin
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Kammer, IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'daki bahar konferansında “Çin'in toparlanmasının bu yıl beklediğimizden daha güçlü olması durumunda fiyatlar üzerinde baskı oluşma riskinin olacağı açık” ifadesini kullandı.Geçen kış Avrupa’ya doğalgaz alımının, ‘sıfır Kovid’ politikasını uygulayan Çin’e arzın azalması sayesinde sağlandığının altını çizen Kammer, “Önümüzdeki kış için enerji güvenliğine yönelik bazı riskler, çoğunlukla fiyatlar konusunda devam ediyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/washinton-post-bati-kuzey-akima-saldiriyi-duzenleyenleri-aramakta-pek-hevesli-degil-1069126732.html
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doğalgaz, avrupa, imf, çin
doğalgaz, avrupa, imf, çin
IMF: Çin ekonomisinin büyümesi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Çin’de hızlanan ekonomik büyümenin Avrupalı tüketiciler için doğalgaz maliyetini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Kammer, IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'daki bahar konferansında “Çin'in toparlanmasının bu yıl beklediğimizden daha güçlü olması durumunda fiyatlar üzerinde baskı oluşma riskinin olacağı açık” ifadesini kullandı.
Geçen kış Avrupa’ya doğalgaz alımının, ‘sıfır Kovid’ politikasını uygulayan Çin’e arzın azalması sayesinde sağlandığının altını çizen Kammer, “Önümüzdeki kış için enerji güvenliğine yönelik bazı riskler, çoğunlukla fiyatlar konusunda devam ediyor” dedi.