https://sputniknews.com.tr/20230414/imf-cin-ekonomisinin-buyumesi-avrupadaki-dogalgaz-fiyatlarini-etkileyebilir-1069696063.html

IMF: Çin ekonomisinin büyümesi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir

IMF: Çin ekonomisinin büyümesi Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını etkileyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Çin’de hızlanan ekonomik büyümenin Avrupalı tüketiciler için doğalgaz maliyetini... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T21:54+0300

2023-04-14T21:54+0300

2023-04-14T21:54+0300

ekonomi

doğalgaz

avrupa

imf

çin

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Kammer, IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'daki bahar konferansında “Çin'in toparlanmasının bu yıl beklediğimizden daha güçlü olması durumunda fiyatlar üzerinde baskı oluşma riskinin olacağı açık” ifadesini kullandı.Geçen kış Avrupa’ya doğalgaz alımının, ‘sıfır Kovid’ politikasını uygulayan Çin’e arzın azalması sayesinde sağlandığının altını çizen Kammer, “Önümüzdeki kış için enerji güvenliğine yönelik bazı riskler, çoğunlukla fiyatlar konusunda devam ediyor” dedi.

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