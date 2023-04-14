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İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Evlilik Desteği projemizi başlatıyoruz
İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Evlilik Desteği projemizi başlatıyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte 7 bin TL evlilik desteği verileceğini açıkladı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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evlilik
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'evlilik desteği' projesini başlattıklarını duyurdu.Sosyal medya hesabından "Yeni bir yuva kuracak, ihtiyaç sahibi çiftlere 7.000 TL evlilik desteği vermeye başlıyoruz. Yuvanız mutlu ve bereketli olsun" notuyla bir video paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:
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ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, evlilik

İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Evlilik Desteği projemizi başlatıyoruz

22:08 14.04.2023 (güncellendi: 22:13 14.04.2023)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çifte 7 bin TL evlilik desteği verileceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'evlilik desteği' projesini başlattıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından "Yeni bir yuva kuracak, ihtiyaç sahibi çiftlere 7.000 TL evlilik desteği vermeye başlıyoruz. Yuvanız mutlu ve bereketli olsun" notuyla bir video paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:
"Sevgili hemşerilerim, ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem ülkemizde hem de İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen gün artıyor. Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizleri bir nebze olsun rahatlatmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Evlilik Desteği projemizi başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Yeni bir yuva kuracak çiftlerimizin mutluluğuna katkıda bulunmak, inanın bizleri de çok mutlu ediyor. Yeni evlenecek tüm çiftlerimizin hayalleri gerçek, mutlulukları daim olsun. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla aşacağız, birlikte başaracağız."
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