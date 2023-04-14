https://sputniknews.com.tr/20230414/icisleri-bakani-soylu-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-hayatini-kaybedenlerin-sayisini-acikladi-1069665248.html
Depremlerde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T11:26+0300
2023-04-14T11:26+0300
2023-04-14T11:35+0300
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süleyman soylu, kahramanmaraş
süleyman soylu, kahramanmaraş
Depremlerde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi
11:26 14.04.2023 (güncellendi: 11:35 14.04.2023) Abone ol
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İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.