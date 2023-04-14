Soylu: Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık, vatandaşımızı yalnız bırakmadık

"Amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı al aşağı etmekti. Allah'a çok şükür milletimizin sayesinde, sizin sayenizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle birlikte devlet gücünü gösterdi ve 17-25 Aralık'ı yapanlara pabucu bırakmadı, onları tasfiye etmeye başladı. Sadece o değil ardından 6-8 Ekim olayları yapıldı ve 6-8 Ekim olaylarında Diyarbakır'ı yaktılar, yıktılar. Nusaybin'i ardından Şırnak'ı. Türkiye ona da mağlup olmadı, birliğini, kardeşliğini kurtardı. Yetmedi, operasyonlar yaptılar. Dolar operasyonları. Yetmedi ardından döviz operasyonları yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye bu imtihanlardan geçti. Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bir tane toplumsal olay olmadı. Türkiye bunu kardeşlik hukukuna, kamu düzenine, kendi kuralarına göre yönetti. Ardından seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık. Bir tanesinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. 12 yıldır birçok imtihanla birçok sınamayla karşı karşıya kaldık. Kıymetli hemşehrilerim çünkü Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlü yaptı. Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım.' diyemiyorlardı. Bu ülkede başörtülülerden öğretmen, hakim, savcı yapmadılar. Başörtülüleri devlet dairesine sokmadılar. Bugün Allah'a şükür milletvekili oluyor. Allah'a hamdolsun bunu siz yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak yaptınız."