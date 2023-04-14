Soylu: Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık, vatandaşımızı yalnız bırakmadık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürsel Tekin: Seçmenin hassasiyetleri hesaplanamadı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
97 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Deprem bölgesi ve iç gündemde öne çıkan başlıklar
12:45
45 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukları kötü amaçlı yazılımlardan koruma yöntemleri
14:04
56 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 30 gün: Adayların vaatleri neler?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
3 dk
EKSEN
Ortadoğu'da Çin etkisi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçime 1 ay kala ittifaklarda son durum
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Azgın ırkçılık
18:34
104 dk
Z RAPORU
YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/icisleri-bakani-soylu-diyarbakirda-konustu-1069690980.html
Soylu: Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık, vatandaşımızı yalnız bırakmadık
Soylu: Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık, vatandaşımızı yalnız bırakmadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık. Bir tanesinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık." dedi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T19:48+0300
2023-04-14T19:50+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
deprem
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069691095_0:155:2976:1829_1920x0_80_0_0_3291846b11c2fbd0e3aeff573d6b14d1.jpg
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Soylu, Diyarbakır'daki tablonun güzel Türkiye'yi, geleceği, huzuru, barışı, kardeşliği ve Türkiye yüzyılını anlattığını söyledi.Sabahın erken saatinde Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Soylu, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de hiçbir meselede vatandaşın yalnız bırakılmadığını anlatan Soylu, Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin büyük imtihanlardan, sınamalardan geçtiğini kaydetti.Türkiye'nin alabora edilmek, adım atmamasının istendiğini, Batı'dan Türkiye'nin üzerine yüklenildiğini aktaran Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Gezi olaylarına rağmen ayakta kaldığını belirtti.'Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlü yaptı'FETÖ darbesiyle Türkiye'nin istikrarının, birliğinin bozulmasının istendiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069691095_166:0:2811:1984_1920x0_80_0_0_55a66fabee2264554e122e1219153751.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, deprem, diyarbakır
süleyman soylu, deprem, diyarbakır

Soylu: Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık, vatandaşımızı yalnız bırakmadık

19:48 14.04.2023 (güncellendi: 19:50 14.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık. Bir tanesinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık." dedi.
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Soylu, Diyarbakır'daki tablonun güzel Türkiye'yi, geleceği, huzuru, barışı, kardeşliği ve Türkiye yüzyılını anlattığını söyledi.
Sabahın erken saatinde Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Soylu, şöyle konuştu:
"Bizim bir derdimiz var. Derdimiz, dünyada, Avrupa, Amerika uyuşturucuya karşı pes etti. Uyuşturucu kasabalarında herkesin istediği gibi yaşamasına izin verdiler. Avrupa'da eroin şırıngası dağıtıyorlar. Aynen kahvehanelerde çay dağıtır gibi uyuşturucuları kafe ve mağazalarda dağıtıyorlar. Teslim olmuş durumdalar. Amerika'da milyonda 324 kişi yılda uyuşturucudan ölüyor. Avrupa'da ve Almanya'da milyonda 29 kişi uyuşturucudan ölüyordu. Türkiye'de bu rakam sadece 5, onu da aşağı düşüreceğiz. Yılda 941 kişi uyuşturucudan ölüyordu. Şimdi 270 kişi, üçte bir düşürdük. Sabah gelmemizin sebebi, anneleri gördüğümüz zaman 'Bizi, çocuklarımızı bu işten kurtarın.' dedikleri için. Avrupa gibi Amerika gibi Batı gibi olmamak, aile yapımızı kurtarmak, çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için tam bugün 50. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Ayağımızın tozuyla 201, Diyarbakır'da evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladık, adalete teslim ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de hiçbir meselede vatandaşın yalnız bırakılmadığını anlatan Soylu, Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin büyük imtihanlardan, sınamalardan geçtiğini kaydetti.
Türkiye'nin alabora edilmek, adım atmamasının istendiğini, Batı'dan Türkiye'nin üzerine yüklenildiğini aktaran Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Gezi olaylarına rağmen ayakta kaldığını belirtti.

'Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlü yaptı'

FETÖ darbesiyle Türkiye'nin istikrarının, birliğinin bozulmasının istendiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
"Amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı al aşağı etmekti. Allah'a çok şükür milletimizin sayesinde, sizin sayenizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle birlikte devlet gücünü gösterdi ve 17-25 Aralık'ı yapanlara pabucu bırakmadı, onları tasfiye etmeye başladı. Sadece o değil ardından 6-8 Ekim olayları yapıldı ve 6-8 Ekim olaylarında Diyarbakır'ı yaktılar, yıktılar. Nusaybin'i ardından Şırnak'ı. Türkiye ona da mağlup olmadı, birliğini, kardeşliğini kurtardı. Yetmedi, operasyonlar yaptılar. Dolar operasyonları. Yetmedi ardından döviz operasyonları yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye bu imtihanlardan geçti. Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bir tane toplumsal olay olmadı. Türkiye bunu kardeşlik hukukuna, kamu düzenine, kendi kuralarına göre yönetti. Ardından seller, afetler, yangınlar, depremlerle karşı karşıya kaldık. Bir tanesinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. 12 yıldır birçok imtihanla birçok sınamayla karşı karşıya kaldık. Kıymetli hemşehrilerim çünkü Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlü yaptı. Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım.' diyemiyorlardı. Bu ülkede başörtülülerden öğretmen, hakim, savcı yapmadılar. Başörtülüleri devlet dairesine sokmadılar. Bugün Allah'a şükür milletvekili oluyor. Allah'a hamdolsun bunu siz yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak yaptınız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала