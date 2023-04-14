https://sputniknews.com.tr/20230414/ibb-sehir-tiyatrolari-23-nisanda-7-cocuk-oyununu-ucretsiz-sahneleyecek-1069698465.html

İBB Şehir Tiyatroları, 23 Nisan'da 7 çocuk oyununu ücretsiz sahneleyecek

İBB Şehir Tiyatroları, 23 Nisan'da 7 çocuk oyununu ücretsiz sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 çocuk oyununu ücretsiz izleyicilerle buluşturacak. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

ibb

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

tiyatro

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Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da "Rüya", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Bir Gece Masalı", "Bekçi ile Postacı", "Fındıkkıran", "Elma Kurdu Kırtık" ve "Benim Küçük Yıldızım" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle her sene düzenlenen şenlik etkinlikleri bu yıl yapılmayacak.İBB Şehir Tiyatroları ayrıca İstanbul Gönüllüleriyle eğitim alanında atölye ve kurslar düzenleyerek yaptıkları işbirliğini devam ettiriyor. İstanbul Gönüllüleri'nin İstanbul'da ihtiyaçlarıyla ilgilendiği depremzede çocuklar da Şehir Tiyatrolarında 23 Nisan'da misafir edilecek.Ücretsiz sahnelenecek oyunların davetiyeleri, 17 Nisan'dan itibaren gişelerden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek.

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ibb, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tiyatro