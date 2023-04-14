https://sputniknews.com.tr/20230414/ibb-sehir-tiyatrolari-23-nisanda-7-cocuk-oyununu-ucretsiz-sahneleyecek-1069698465.html
İBB Şehir Tiyatroları, 23 Nisan'da 7 çocuk oyununu ücretsiz sahneleyecek
İBB Şehir Tiyatroları, 23 Nisan'da 7 çocuk oyununu ücretsiz sahneleyecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 çocuk oyununu ücretsiz izleyicilerle buluşturacak. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T23:23+0300
2023-04-14T23:23+0300
2023-04-14T23:23+0300
yaşam
ibb
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
tiyatro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063256571_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586ba028a94b6a9ff8292f5376fab4f4.jpg
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da "Rüya", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Bir Gece Masalı", "Bekçi ile Postacı", "Fındıkkıran", "Elma Kurdu Kırtık" ve "Benim Küçük Yıldızım" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle her sene düzenlenen şenlik etkinlikleri bu yıl yapılmayacak.İBB Şehir Tiyatroları ayrıca İstanbul Gönüllüleriyle eğitim alanında atölye ve kurslar düzenleyerek yaptıkları işbirliğini devam ettiriyor. İstanbul Gönüllüleri'nin İstanbul'da ihtiyaçlarıyla ilgilendiği depremzede çocuklar da Şehir Tiyatrolarında 23 Nisan'da misafir edilecek.Ücretsiz sahnelenecek oyunların davetiyeleri, 17 Nisan'dan itibaren gişelerden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063256571_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b8f4b0a987fa91319642ed65f3cc97ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibb, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tiyatro
ibb, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tiyatro
İBB Şehir Tiyatroları, 23 Nisan'da 7 çocuk oyununu ücretsiz sahneleyecek
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 çocuk oyununu ücretsiz izleyicilerle buluşturacak.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da "Rüya", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Bir Gece Masalı", "Bekçi ile Postacı", "Fındıkkıran", "Elma Kurdu Kırtık" ve "Benim Küçük Yıldızım" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle her sene düzenlenen şenlik etkinlikleri bu yıl yapılmayacak.
İBB Şehir Tiyatroları ayrıca İstanbul Gönüllüleriyle eğitim alanında atölye ve kurslar düzenleyerek yaptıkları işbirliğini devam ettiriyor. İstanbul Gönüllüleri'nin İstanbul'da ihtiyaçlarıyla ilgilendiği depremzede çocuklar da Şehir Tiyatrolarında 23 Nisan'da misafir edilecek.
Ücretsiz sahnelenecek oyunların davetiyeleri, 17 Nisan'dan itibaren gişelerden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilecek.