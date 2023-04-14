https://sputniknews.com.tr/20230414/hatayda-1200e-yakin-kisinin-oldugu-sitenin-yapi-denetim-sorumlusundan-kusursuzum-savunmasi-1069668628.html

Hatay'da 1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan 'Kusursuzum' savunması

Hatay'da 1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan 'Kusursuzum' savunması

Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş, kusurunun olmadığını öne sürdü. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T12:28+0300

2023-04-14T12:28+0300

2023-04-14T12:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

denetim

enkaz

bina

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki '600 Evler Sitesi' olarak bilinen 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin 5 katlı 58 blokunun yıkılması ve 1200'e yakın kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ateş'in savcılık ifadesine ulaşıldı.'Suçsuzum'Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen, ortağı olduğu şirkette daha çok atamalar ve finans kısmıyla ilgilendiğini ileri süren Ateş, şu ifadeleri kullandı:Ateş'in avukatı ise müvekkilinin şirkette sadece finansal işlemler yaptığını, yıkımlarda kusurunun olmadığını ileri sürdü.Antakya ilçesindeki 60 bloklu sitenin 58'inin yıkılmasıyla ilgili, yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy 28 Mart'ta, Cihat Ateş de dün tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/hatayda-yikilan-600-evler-sitesinin-yapi-denetim-sorumlularindan-cihat-ates-tutuklandi-1069653343.html

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