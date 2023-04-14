https://sputniknews.com.tr/20230414/haberturk-yazari-secmen-akacak-bir-mecra-ariyor-1069670660.html

Habertürk yazarı: Seçmen akacak bir mecra arıyor

Habertürk yazarı: Seçmen akacak bir mecra arıyor

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında "Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor" ifadelerini kullandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T12:58+0300

2023-04-14T12:58+0300

2023-04-14T12:58+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

genel seçim

seçimler

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068489868_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_7527875136f71331efe70dc1127e1453.jpg

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 14 Mayıs seçimlerine giderken seçmen davranışlarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor. Kaygılı seçmeni ikna edecek yollar ve yöntemler geliştirilmeli, partiler kırmızı çizgilerini netleştirmeli…" dedi.Aydemir, "Herkes seçimi kazanmaya odaklanmışken, seçim sonrasında bizi nasıl bir ülkenin, ekonomik ve jeopolitik hangi şartların beklediğini ise kimse konuşmuyor. Seçmen, cebine ve mutfağına dokunan vaatleri önemsemekle birlikte devlet idaresinin hangi aksta yürüyeceğini, merkezi değerlerin neler olacağını da merak ediyor. Meraktan öte kaygı duyduğu konular var; bu kaygıların giderilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, genel seçim, seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi