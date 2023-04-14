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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/haberturk-yazari-secmen-akacak-bir-mecra-ariyor-1069670660.html
Habertürk yazarı: Seçmen akacak bir mecra arıyor
Habertürk yazarı: Seçmen akacak bir mecra arıyor
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında "Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor" ifadelerini kullandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T12:58+0300
2023-04-14T12:58+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
genel seçim
seçimler
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 14 Mayıs seçimlerine giderken seçmen davranışlarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor. Kaygılı seçmeni ikna edecek yollar ve yöntemler geliştirilmeli, partiler kırmızı çizgilerini netleştirmeli…" dedi.Aydemir, "Herkes seçimi kazanmaya odaklanmışken, seçim sonrasında bizi nasıl bir ülkenin, ekonomik ve jeopolitik hangi şartların beklediğini ise kimse konuşmuyor. Seçmen, cebine ve mutfağına dokunan vaatleri önemsemekle birlikte devlet idaresinin hangi aksta yürüyeceğini, merkezi değerlerin neler olacağını da merak ediyor. Meraktan öte kaygı duyduğu konular var; bu kaygıların giderilmesi gerekir" ifadesini kullandı.
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seçim, genel seçim, seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi
seçim, genel seçim, seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi

Habertürk yazarı: Seçmen akacak bir mecra arıyor

12:58 14.04.2023
© AAseçmen listeleri
seçmen listeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında "Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 14 Mayıs seçimlerine giderken seçmen davranışlarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Seçmen akacak bir mecra arıyor ancak bazı kaygıları nedeniyle bundan imtina ediyor. Kaygılı seçmeni ikna edecek yollar ve yöntemler geliştirilmeli, partiler kırmızı çizgilerini netleştirmeli…" dedi.
Aydemir, "Herkes seçimi kazanmaya odaklanmışken, seçim sonrasında bizi nasıl bir ülkenin, ekonomik ve jeopolitik hangi şartların beklediğini ise kimse konuşmuyor. Seçmen, cebine ve mutfağına dokunan vaatleri önemsemekle birlikte devlet idaresinin hangi aksta yürüyeceğini, merkezi değerlerin neler olacağını da merak ediyor. Meraktan öte kaygı duyduğu konular var; bu kaygıların giderilmesi gerekir" ifadesini kullandı.
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