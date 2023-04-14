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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'den açıklama
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'den açıklama
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T18:42+0300
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fenerbahçe
galatasaray
kayserispor
spor
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertliler sosyal medya hesabından, "Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!" mesajını yayınladı.Fenerbahçe mesajın devamında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğluna verilen üyelik beratı görserlini paylaştı ve "Sn. Dursun Özbek’in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı’nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?" ifadelerini yazdı.Fenerbahçe'nin açıklaması şöyşe:"Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!1-) Sn. Dursun Özbek’in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı’nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?2-) Rakip takım taraftar grubunun Başkanımıza karşı başlattığı ‘boykot’ çağrısı paylaşımını beğenen Tahkim Kurulu Asil Üyesi Serdar Karahan, görüşüne başvurulan dosyalarımıza nasıl tarafsız gözle bakacak?3-) Rakip takım oyuncusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 3 maç ceza alacakken ‘bu karara karşı mücadele ettiği’ ifade edilen ve geçmişte yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçemize iftira atan PFDK Üyesi İlyas Çelik, Kulübümüzün dosyalarına adil bir gözle bakabilecek mi?4-) Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe’yi koruduğu iddia edilen MHK Başkanı, katıldığı son ‘Kuralına Göre’ programında, verilen verilmeyen kararlarla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını hiçbir şekilde değerlendirmeye almadı. Buna mukabil 4 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ilgili programda gündeme getirilen pozisyonlar sonucu hakemler hangi mesajları almış olabilir?5-) Uzun bir süredir Fenerbahçemize karşı husumet dolu bir tutum sergileyen Milliyet'in son icraatı; üst yönetim baskısıyla değiştirilen sayfa.Milliyet'in Fenerbahçe ile ne gibi bir sorunu olabilir?6-) Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?Yıllardır Fenerbahçemize uygulanan sistematik saldırıların ve yarıştırıldığı adaletsiz ortamın sadece küçük bir fragmanını paylaştık. Gerisini siz düşünün! Camiamızı bu ve benzeri hususlarda dikkatli olmaya davet ediyoruz!"
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fenerbahçe, galatasaray, kayserispor
fenerbahçe, galatasaray, kayserispor

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'den açıklama

18:42 14.04.2023
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© DHA
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertliler sosyal medya hesabından, "Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!" mesajını yayınladı.

Fenerbahçe mesajın devamında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğluna verilen üyelik beratı görserlini paylaştı ve "Sn. Dursun Özbek’in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı’nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyşe:
"Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!
1-) Sn. Dursun Özbek’in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı’nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?
2-) Rakip takım taraftar grubunun Başkanımıza karşı başlattığı ‘boykot’ çağrısı paylaşımını beğenen Tahkim Kurulu Asil Üyesi Serdar Karahan, görüşüne başvurulan dosyalarımıza nasıl tarafsız gözle bakacak?
3-) Rakip takım oyuncusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 3 maç ceza alacakken ‘bu karara karşı mücadele ettiği’ ifade edilen ve geçmişte yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçemize iftira atan PFDK Üyesi İlyas Çelik, Kulübümüzün dosyalarına adil bir gözle bakabilecek mi?
4-) Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe’yi koruduğu iddia edilen MHK Başkanı, katıldığı son ‘Kuralına Göre’ programında, verilen verilmeyen kararlarla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını hiçbir şekilde değerlendirmeye almadı. Buna mukabil 4 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ilgili programda gündeme getirilen pozisyonlar sonucu hakemler hangi mesajları almış olabilir?

5-) Uzun bir süredir Fenerbahçemize karşı husumet dolu bir tutum sergileyen Milliyet'in son icraatı; üst yönetim baskısıyla değiştirilen sayfa.
Milliyet'in Fenerbahçe ile ne gibi bir sorunu olabilir?
6-) Yukatel Kayserispor’un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek’in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?
Yıllardır Fenerbahçemize uygulanan sistematik saldırıların ve yarıştırıldığı adaletsiz ortamın sadece küçük bir fragmanını paylaştık. Gerisini siz düşünün! Camiamızı bu ve benzeri hususlarda dikkatli olmaya davet ediyoruz!"
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