https://sputniknews.com.tr/20230414/fransada-halk-emeklilik-reformunun-onaylanmasina-tepki-olarak-sokaga-indi-1069695642.html
Fransa'da halk, emeklilik reformunun onaylanmasına tepki olarak sokağa indi
Fransa'da halk, emeklilik reformunun onaylanmasına tepki olarak sokağa indi
Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı gösteriler düzenleniyor. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T21:49+0300
2023-04-14T21:49+0300
2023-04-14T21:53+0300
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fransa
paris
reform
emeklilik
emeklilik yaşı
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Anayasa Konseyinin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarıyla onayladığını açıklamasıyla Paris, Lyon, Rennes ve Nantes gibi farklı kentlerde Fransızlar sokağa indi.Paris'te belediye binasının önüne toplanan göstericiler, Konseyin kararının açıklamasının ardından sokaklarda yürümeye başladı.Başkentin sembolik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen göstericiler, çöp bidonlarını yollara devirdi ve ateşe verdi. Otobüs duraklarının camlarının kıran göstericiler, "Paris ayağa kalk" şeklinde slogan attı.Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20230414/fransada-anayasa-konseyi-emeklilik-yasini-64e-cikaran-reformu-ana-hatlariyla-onayladi-1069691587.html
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fransa, paris, reform, emeklilik, emeklilik yaşı
fransa, paris, reform, emeklilik, emeklilik yaşı
Fransa'da halk, emeklilik reformunun onaylanmasına tepki olarak sokağa indi
21:49 14.04.2023 (güncellendi: 21:53 14.04.2023) Abone ol
Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı gösteriler düzenleniyor.
Anayasa Konseyinin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarıyla onayladığını açıklamasıyla Paris, Lyon, Rennes ve Nantes gibi farklı kentlerde Fransızlar sokağa indi.
Paris'te belediye binasının önüne toplanan göstericiler, Konseyin kararının açıklamasının ardından sokaklarda yürümeye başladı.
Başkentin sembolik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen göstericiler, çöp bidonlarını yollara devirdi ve ateşe verdi. Otobüs duraklarının camlarının kıran göstericiler, "Paris ayağa kalk" şeklinde slogan attı.
Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.