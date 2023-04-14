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FETÖ ile işbirliği yaptığı tespit edilen Orkun Dülgeroğlu tutuklandı
FETÖ ile işbirliği yaptığı tespit edilen Orkun Dülgeroğlu tutuklandı
Yazılımcı olarak bilinen Orkun Dülgeroğlu’nun FETÖ’cülerle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Yurtdışındaki firari FETÖ’cülerle gerçeğe aykırı dijital veri... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T12:22+0300
2023-04-14T12:22+0300
türkiye
orkun dülgeroğlu
cevheri güven
fetö
gözaltı
tutuklama
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Daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımları yaptığı belirtilen yazılımcı Orkun Dülgeroğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Orkun Dülgeroğlu Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, Dülgeroğlu’nu ‘Örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik ise şüpheli Dülgeroğlu’num tutuklanmasına hükmetti.Öte yandan Başsavcılık konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun yurtdışında firari olarak bulunan FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ve yine sosyal medyada 'Vartolu' rumuzuyla tanınıp yurtdışında yaşayan ve hakkında çok sayıda suçtan yakalama emri bulunan Veysi Özer'le gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptığı kaydedildi. Açıklamada Dülgeroğlu'nun örgüt mensuplarıyla irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin ihbarlar alınması üzerine soruşturmaya başlandığı açıklanmıştı..
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orkun dülgeroğlu, cevheri güven, fetö, gözaltı, tutuklama
orkun dülgeroğlu, cevheri güven, fetö, gözaltı, tutuklama

FETÖ ile işbirliği yaptığı tespit edilen Orkun Dülgeroğlu tutuklandı

12:22 14.04.2023
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Yazılımcı olarak bilinen Orkun Dülgeroğlu’nun FETÖ’cülerle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Yurtdışındaki firari FETÖ’cülerle gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yapıp, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yayan Orkun Dülgeroğlu, gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımları yaptığı belirtilen yazılımcı Orkun Dülgeroğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Orkun Dülgeroğlu Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, Dülgeroğlu’nu ‘Örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik ise şüpheli Dülgeroğlu’num tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan Başsavcılık konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun yurtdışında firari olarak bulunan FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ve yine sosyal medyada 'Vartolu' rumuzuyla tanınıp yurtdışında yaşayan ve hakkında çok sayıda suçtan yakalama emri bulunan Veysi Özer'le gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptığı kaydedildi.
Açıklamada Dülgeroğlu'nun örgüt mensuplarıyla irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin ihbarlar alınması üzerine soruşturmaya başlandığı açıklanmıştı..
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