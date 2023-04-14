https://sputniknews.com.tr/20230414/fenerbahcede-jorge-jesusun-yerine-gelecek-isim-belli-oldu-iddiasi-1069666233.html
Fenerbahçe'de 'Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu' iddiası
Fenerbahçe'de 'Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu' iddiası
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sezon sonunda yolların ayrılması halinde hedefte bir başka Portekizli çalıştırıcı Pedro Martins'in olduğu öne... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T11:45+0300
2023-04-14T11:45+0300
2023-04-14T11:45+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
teknik direktör
ali koç
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Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor.Jesus'a 'Elini çabuk tut' uyarısıGoal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.Pedro Martins iddiasıFenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.Katar liginde 4. sıradaKasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.
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fenerbahçe, jorge jesus, teknik direktör, ali koç
fenerbahçe, jorge jesus, teknik direktör, ali koç
Fenerbahçe'de 'Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu' iddiası
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sezon sonunda yolların ayrılması halinde hedefte bir başka Portekizli çalıştırıcı Pedro Martins'in olduğu öne sürüldü.
Jorge Jesus'un adının sık sık Flamengo ile anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı B planı hazırlıyor.
Jesus'a 'Elini çabuk tut' uyarısı
Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jorge Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hocadan gelecek olumsuz bir cevaba karşın ise sarı-lacivertliler alternatif bir isim üzerinde duruyor.
Pedro Martins iddiası
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda hedefinde bir başka Portekizli hoca Pedro Martins olduğu iddia edildi. Olympiakos ile 2018-2022 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Martins'in görevine, ağustos ayında Maccabi Haifa'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.
Katar liginde 4. sırada
Kasım ayından bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.