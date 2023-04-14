https://sputniknews.com.tr/20230414/fatih-altaylidan-muharrem-ince-yorumu-mevcudun-20-versiyonu-oldugunu-sergiledi--1069677662.html
Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce yorumu: Mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi
Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce yorumu: Mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili olarak girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T14:47+0300
2023-04-14T14:47+0300
2023-04-14T14:47+0300
politika
fatih altaylı
muharrem ince
siyaset
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Muharrem İnce'nin Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçeceğini belirterek, "Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık’ın programlarında. Her iki programda da sinirleri gergin, herkesle kavgaya hazır, eleştiriye tahammülsüz, önüne gelene posta koymayı marifet bilen ve benzerlerini uzunca bir zamandır mebzul miktarda gördüğümüz politikacılardan biri olarak arzı endam eyledi. Özellikle Oğuzhan Uğur’un programında, izleyici katılımcılarla girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi" diye yazdı.Birkaç programa daha çıkarsa Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacağını kaydeden Altaylı, "Velev ki, “Çekildim” demesin" ifadesini kullandı.
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fatih altaylı, muharrem ince, siyaset
fatih altaylı, muharrem ince, siyaset
Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce yorumu: Mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili olarak girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi" yorumunda bulundu.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Muharrem İnce'nin Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçeceğini belirterek, "Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık’ın programlarında. Her iki programda da sinirleri gergin, herkesle kavgaya hazır, eleştiriye tahammülsüz, önüne gelene posta koymayı marifet bilen ve benzerlerini uzunca bir zamandır mebzul miktarda gördüğümüz politikacılardan biri olarak arzı endam eyledi. Özellikle Oğuzhan Uğur’un programında, izleyici katılımcılarla girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi" diye yazdı.
Birkaç programa daha çıkarsa Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacağını kaydeden Altaylı, "Velev ki, “Çekildim” demesin" ifadesini kullandı.