https://sputniknews.com.tr/20230414/fatih-altaylidan-muharrem-ince-yorumu-mevcudun-20-versiyonu-oldugunu-sergiledi--1069677662.html

Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce yorumu: Mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi

Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce yorumu: Mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili olarak girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:47+0300

2023-04-14T14:47+0300

2023-04-14T14:47+0300

politika

fatih altaylı

muharrem ince

siyaset

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Muharrem İnce'nin Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçeceğini belirterek, "Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık’ın programlarında. Her iki programda da sinirleri gergin, herkesle kavgaya hazır, eleştiriye tahammülsüz, önüne gelene posta koymayı marifet bilen ve benzerlerini uzunca bir zamandır mebzul miktarda gördüğümüz politikacılardan biri olarak arzı endam eyledi. Özellikle Oğuzhan Uğur’un programında, izleyici katılımcılarla girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi" diye yazdı.Birkaç programa daha çıkarsa Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacağını kaydeden Altaylı, "Velev ki, “Çekildim” demesin" ifadesini kullandı.

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fatih altaylı, muharrem ince, siyaset