https://sputniknews.com.tr/20230414/eyupsporun-yeni-teknik-direktoru-arda-turan-oldu-1069674217.html

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Kulaksız, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirdiklerini duyurdu. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T13:51+0300

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arda turan

spor

eyüpspor

teknik direktör

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Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı.Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Arda Turan ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray'da başladığı profesyonel kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir ve Manisaspor'da forma giyen Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini 36 yaşında Eyüpspor'da yaşayacak.Arda Turan, profesyonel kariyerini geçen sezon sonunda Galatasaray'da noktalamıştı.Eyüpspor, 32 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de 57 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230328/tffden-arda-turana-odul-1068854528.html

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arda turan, eyüpspor, teknik direktör