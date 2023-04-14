https://sputniknews.com.tr/20230414/erdogan-nasip-olursa-20-nisan-arife-dogal-gazimizi-cikariyoruz-1069675906.html
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz
Erdoğan "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T14:08+0300
2023-04-14T14:08+0300
2023-04-14T14:23+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
istanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-fatih-donmez-kismen-ruble-uzerinden-ticaret-basladi-1063185622.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul
Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz
14:08 14.04.2023 (güncellendi: 14:23 14.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi.