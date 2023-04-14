https://sputniknews.com.tr/20230414/erdogan-nasip-olursa-20-nisan-arife-dogal-gazimizi-cikariyoruz-1069675906.html

Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz

Erdoğan: Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz

Erdoğan "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:08+0300

2023-04-14T14:08+0300

2023-04-14T14:23+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

istanbul

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221108/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-fatih-donmez-kismen-ruble-uzerinden-ticaret-basladi-1063185622.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul