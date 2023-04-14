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Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
katar
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Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.
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dışişleri bakanlığı, katar, bahreyn

Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz

02:06 14.04.2023
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.
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