https://sputniknews.com.tr/20230414/disisleri-bakanligi-katar-ile-bahreynin-aldiklari-diplomatik-iliskileri-memnuniyetle-karsiliyoruz-1069656949.html
Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T02:06+0300
2023-04-14T02:06+0300
2023-04-14T02:06+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
katar
bahreyn
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Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.
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dışişleri bakanlığı, katar, bahreyn
dışişleri bakanlığı, katar, bahreyn
Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.