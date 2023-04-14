https://sputniknews.com.tr/20230414/disisleri-bakanligi-katar-ile-bahreynin-aldiklari-diplomatik-iliskileri-memnuniyetle-karsiliyoruz-1069656949.html

Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Katar ile Bahreyn‘in aldıkları diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T02:06+0300

2023-04-14T02:06+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

katar

bahreyn

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Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını memnuniyetle karşıladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.

türkiye

katar

bahreyn

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dışişleri bakanlığı, katar, bahreyn