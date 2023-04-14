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Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisi'nin çağrıldığını ve ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kınandığını duyurdu 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T19:06+0300
2023-04-14T19:06+0300
2023-04-14T19:10+0300
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danimarka
Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
19:06 14.04.2023 (güncellendi: 19:10 14.04.2023) Abone ol
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisi'nin çağrıldığını ve ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kınandığını duyurdu