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Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisi'nin çağrıldığını ve ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kınandığını duyurdu 14.04.2023, Sputnik Türkiye
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Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

19:06 14.04.2023 (güncellendi: 19:10 14.04.2023)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisi'nin çağrıldığını ve ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kınandığını duyurdu
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