Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız

Depremlerde vefat edenler inancımıza göre şehit sayılmaktadır. Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin başı sağ olsun. Tedavisi devam eden yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kelimelerle ifade etmek zor. Bilim insanları asrın felaketi olarak nitelendirdi. Depremlerde vefat edenler inancımıza göre şehit sayılmaktadır. Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin başı sağ olsun. Tedavisi devam eden yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kelimelerle ifade etmek zor. Bilim insanları asrın felaketi olarak nitelendirdi.

Bazı vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Toplam 872 bin bina kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra yıkımı yerinde tespit edip kendi gözlerimizle gördük. İlk andan itibaren tüm kurumların deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Şüphesiz insan iradesini aşan bazı durumlar oluşabilmektedir. Bazı vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Toplam 872 bin bina kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra yıkımı yerinde tespit edip kendi gözlerimizle gördük. İlk andan itibaren tüm kurumların deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Şüphesiz insan iradesini aşan bazı durumlar oluşabilmektedir.

Deprem bölgesi için tüm inkanların seferber edilişi inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Deprem bölgesi için tüm inkanların seferber edilişi inkarı mümkün olmayan bir gerçektir.

Deprem turisti misali birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Enkaz önünde poz verdiler, sonrasında deprem bölgesini gündemden çıkardılar. Bunlar mağduriyet giderecek hiçbir adım atmadılar. Deprem turisti misali birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Enkaz önünde poz verdiler, sonrasında deprem bölgesini gündemden çıkardılar. Bunlar mağduriyet giderecek hiçbir adım atmadılar.

Ramazanın ilk günlerinden itibaren, depremzedelerle oruçlarımızı açtık. Dün Malatya'daydık. Bugün Dİyarbakır'dayız. Hayat tamamen normale dönene kadar burdan ayrılmayacağız. Göreve geldiğimizden beri sizin için çalıştık. Demokrasiden, güvenliğe, kamu hizmetlerine kadar geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref olarak gördük. Tehdik edilsek de vazgeçmedik. Ramazanın ilk günlerinden itibaren, depremzedelerle oruçlarımızı açtık. Dün Malatya'daydık. Bugün Dİyarbakır'dayız. Hayat tamamen normale dönene kadar burdan ayrılmayacağız. Göreve geldiğimizden beri sizin için çalıştık. Demokrasiden, güvenliğe, kamu hizmetlerine kadar geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref olarak gördük. Tehdik edilsek de vazgeçmedik.

Batıdaki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Terör bittikçe şehirlerimiz rahata eriyor. Batıdaki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Terör bittikçe şehirlerimiz rahata eriyor.

Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içinde. Hiç endişe etmeyin, yarının Diyarbakır'ı bugünkünden daha müreffeh olacaktır. Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içinde. Hiç endişe etmeyin, yarının Diyarbakır'ı bugünkünden daha müreffeh olacaktır.

Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, kalkınma hamlesiyle tanışıyor." Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, kalkınma hamlesiyle tanışıyor."