https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-erdogan-bunlarin-derdi-kurt-degil-bunlar-katil--1069684174.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T17:37+0300

2023-04-14T17:37+0300

2023-04-14T17:42+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

diyarbakır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:🔸"Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlarla mücadelesini sürdürüyor. Geçmişte yapılan zulumler oldu mu? Elbette oldu. Eski Diyarbakır cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi?"🔸"Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Yavrularımızın üzerinden arabalarla geçmediler mi?"🔸"Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Evlat hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur."🔸"Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır"

diyarbakır

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recep tayyip erdoğan, diyarbakır