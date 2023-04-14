https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-erdogan-bunlarin-derdi-kurt-degil-bunlar-katil--1069684174.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T17:37+0300
2023-04-14T17:37+0300
2023-04-14T17:42+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
diyarbakır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:🔸"Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlarla mücadelesini sürdürüyor. Geçmişte yapılan zulumler oldu mu? Elbette oldu. Eski Diyarbakır cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi?"🔸"Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Yavrularımızın üzerinden arabalarla geçmediler mi?"🔸"Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Evlat hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur."🔸"Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır"
diyarbakır
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recep tayyip erdoğan, diyarbakır
recep tayyip erdoğan, diyarbakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil
17:37 14.04.2023 (güncellendi: 17:42 14.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸"Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlarla mücadelesini sürdürüyor. Geçmişte yapılan zulumler oldu mu? Elbette oldu. Eski Diyarbakır cezaevi bunun şahitlerinden değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da öldürmediler mi?"
🔸"Şimdi bu Selo nerde? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Yavrularımızın üzerinden arabalarla geçmediler mi?"
🔸"Bunların derdi Kürt değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız? Evlat hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur."
🔸"Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır"