https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-adayi-ince-rizede-memleket-partisinin-selamlama-isaretini-tanitti-1069677125.html

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin selamlama işaretini tanıtarak, "İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:35+0300

2023-04-14T14:35+0300

2023-04-14T14:35+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

muharrem ince

memleket partisi

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İnce, bir otelde organize edilen partisinin milletvekili aday tanıtım programında, Türkiye'nin huzura, hakkaniyete, hukuka, adalet, ahlaka ve akla ihtiyacı olduğunu, bunu da Memleket Partisi'nin getireceğini savundu.Sloganlarının, "Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" olduğunun altını çizen İnce, "Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek." diye konuştu.Seçim öncesi herkesin kendilerine saldırdığını ileri süren İnce, "Gün geçmiyor ki bir sahte belge çıkmasın. Eşimin olmayan cipi. Yok öyle bir şey. Bırak hanımı, sülalemde yok." ifadelerini kullandı.İnce, bir gazetecinin, kendisinin 10 milyon dolar aldığına dair paylaşım yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Sadullah Ergin, Atatürk'ün Çankaya'sında CHP'nin milletvekili adayı." ifadelerini kullanan İnce, şunları kaydetti:İnce, Türkiye'nin yeni söylemlere ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları söyledi:Program, milletvekili adayları Atilla Kayhan, Nihal Demir ve Furkan Kazmaz'ın tanıtılmasının ardından tamamlandı.İnce, Atatürk Caddesi'nde esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230414/nagehan-alci-muharrem-ince-sekuler-bir-tayyip-erdogan-taklidi-1069663630.html

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