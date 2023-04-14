https://sputniknews.com.tr/20230414/cin-savunma-bakani-li-rusyayi-ziyaret-edecek-1069678157.html
Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek
Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek
Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağı açıklandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T15:03+0300
2023-04-14T15:03+0300
2023-04-14T15:03+0300
savunma
rusya
çin
savunma
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangfu, 16-18 Nisan'da ülkeyi ziyaret ederek Bakan Sergey Şoygu ile bir araya gelecek. İki bakan, görüşmede Rusya ile Çin arasında savunma alanındaki işbirliği, küresel ve bölgesel güvenlik ile ilgili konuları ele alacak. Şangfu, martta bakan olarak atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak.
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rusya, çin, savunma
Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek
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Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangfu, 16-18 Nisan'da ülkeyi ziyaret ederek Bakan Sergey Şoygu ile bir araya gelecek.
İki bakan, görüşmede Rusya ile Çin arasında savunma alanındaki işbirliği, küresel ve bölgesel güvenlik ile ilgili konuları ele alacak.
Şangfu, martta bakan olarak atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak.