https://sputniknews.com.tr/20230414/cin-savunma-bakani-li-rusyayi-ziyaret-edecek-1069678157.html

Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Savunma Bakanı Li, Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağı açıklandı. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T15:03+0300

2023-04-14T15:03+0300

2023-04-14T15:03+0300

savunma

rusya

çin

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067346413_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2a3bc6349492aabeeeb9459de9d3289.jpg

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şangfu, 16-18 Nisan'da ülkeyi ziyaret ederek Bakan Sergey Şoygu ile bir araya gelecek. İki bakan, görüşmede Rusya ile Çin arasında savunma alanındaki işbirliği, küresel ve bölgesel güvenlik ile ilgili konuları ele alacak. Şangfu, martta bakan olarak atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, savunma