https://sputniknews.com.tr/20230414/cem-gurdenizden-sadullah-ergin-tepkisi-ne-unuturum-ne-unuttururum-1069666783.html

Cem Gürdeniz’den ‘Sadullah Ergin’ tepkisi: Ne unuturum ne unuttururum

Cem Gürdeniz’den ‘Sadullah Ergin’ tepkisi: Ne unuturum ne unuttururum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, CHP'nin Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı gösterilen Sadullah Ergin ile ilgili olarak kumpas davalarını işaret etti ve "Ne... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T12:02+0300

2023-04-14T12:02+0300

2023-04-14T12:02+0300

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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinde yarışan Sadullah Ergin hakkında paylaşımda bulundu.FETÖ’nün kumpas davaları döneminde Adalet Bakanlığı yapan Ergin’e tepki gösteren Gürdeniz, beyanını sadece kendi adına değil; Özden Örnek, Soner Polat, Cem Çakmak, Murat Özenalp için de gerçekleştirdiğini belirtti.Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan E.Tümamiral Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:“Bu zatın döneminde Silivri’de Balyoz kumpası ile yargılandık ve 3,5 yıl hapis yattık. Trafik cezası olmayan donanmanın en iyileri Silivri duvarlarına gömüldü. Avukatlarımızla konuşmalarımız bile son anda mahkeme salonuna monte edilen mikrofon sistemiyle dinlendi. Ailelerimiz perişan edildi.'Zaman ve Taraf gibi CIA organları'Bu zat zaman ve taraf gibi CIA organlarının iliştirilmiş gazetecilerini alarak Silivri zindanını tanıtma turları bile düzenledi. İddianamede 3000 tutarsızlık ve maddi hataya rağmen hakim ve savcıların hukuk katliamlarına göz yumdu.'Samanyolu ve Bugün TV gibi'Mahkeme ara kararları açıklanmadan saatler önce her zaman aleyhimizde olan kararların Samanyolu ve BugünTv gibi FETÖ ve yandaş kanallarda yayınlanmasına izin verdi. Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve İstanbul barosunun yanımıza desteğe gelen kahraman avukatlarına ceza davası açılmasına göz yumdu. Şimdi hapis yatan FETÖ elemanı Balyoz hakim ve savcıları hakkında yapılan tüm suç duyurularını işleme koydurmadı. Saymakla bitmez.'Bu beyanımı sadece kendi adıma yapmıyorum'Bu beyanımı sadece kendi adıma yapmıyorum. Özden Örnek; Soner Polat; Cem Çakmak; Murat Özenalp’in aziz ruhları da şüpheniz olmasın bana katılıyor. Neymiş efendim. Katlanmak lazım. Ölene kadar o günleri ne unuturum ne unuttururum."

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samanyolu tv, zaman, taraf, fetö, fetö/pdy, kumpas, cem gürdeniz